IZDAJNICI SRPSKOG RODA U CRNOJ GORI: Zbog Markovićevih pretnji, svešteniku SPC u Tivtu zapaljen automobil

IZDAJNICI srpskog roda u Crnoj Gori nakon pokušaja pre par godina da poruše srpske svetinje nastavljaju da napadaju i šire mržnju prema Srbima, a meta napada juče je bio tivatski paroh Mijajlo Backović kojem su zapalili automobil ispred njegove kuće.

Foto: B. D.

Ovo se sve desilo nakon pretnji koje su stigle od bivšeg premijer Crne Gore Duška Markovića, koji je srbovao tokom devedesetih, sve dok ga njegov gazda Milo Đukanović nije okrenuo u antisrpskom smeru.

Srpska pravoslavna crkva i njeni sveštenici će se vratiti u manastire i crkve. Neće ih biti više u političkim povorkama. Neće ih biti za mikrofonom gde proklinju naše očeve, naše dedove, nas same i našu decu. To se nigde u svetu ne radi u 21. veku. Nažalost, to se u Crnoj Gori radi. I to ćemo istrpeti. Nakon toga to se više neće tolerisati. Zakon i pravni poredak će jednako važiti kako za nas tako i za Amfilohija i za Backovića i za sve druge. A za one koji proklinju Crnu Goru i žele da je sahrane, otvorićemo granice jer nemaju ovde utemeljenja i vratićemo ih njihovim kućama odakle su došli. Neka uređuju na takav način njihove domove, njihovu zemlju, a Crnu Goru će prepustiti nama koji je volimo i koji je poštujemo - kazao je 2020. godine Marković.

Nakon toga, Marković je koristio svaku priliku da oduzme legitimitet i kredibilitet, kao i najosnovnije ljudsko pravo govora srpskim sveštenicima u manastirima i crkvama širom Crne Gore.

Inače, tivatskom svešteniku, protojereju Mijajlu Backoviću sinoć je zapaljen automobil koji je bio parkiran ispred njegove porodične kuće u naselju Učuri u Tivtu.

Otac Backović za portal "Borba" izjavio je da smatra da napad na njegovu imovinu ima političku pozadinu.

- Ja sam sveštenik koji je bio jasno eksponiran za vreme litija i jasno je da je na delu politička pozadina jer se ja ne bavim ni biznisom ni kriminalom. Jasno je da je ovo opomena bivše vlasti i njihovih kriminalnih krakova - rekao je otac Mijailo za "Borbu".