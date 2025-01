ALARMANTNI APEL GRAĐANIMA CRNE GORE: Oglasio se komandir Službe zaštite i spašavanja - "Do srede ne izlazite iz kuća" (FOTO/VIDEO)

U Crnoj Gori na snazi su crveni i narandžasti meteoalarm zbog najavljenih jakih udara vetra. Apel građanima da do srede odlože sve svoje obaveze uputio komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorice Zdravko Blečić.

FOTO: Fejsbuk/Printskrin

Televizija Vijesti javlja da su u Ulcinju jutros zabeleženi najjači, orkanski udari od preko 100 kilometara na čas, dok u Podgorici vetar udara intenzitetom od 95 do 100 kilometara na čas.

Kako se vidi na video snimcima koje je objavila TV Teuta, a na svom Fejsbuk nalogu preneo građanski aktivista Aleksandar Dragićević, u Ulcinju pada sneg.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorice Zdravko Blečić pozvao je građane Podgorice da bez preke potrebe do srede ne izlaze iz svojih domova, zbog najavljenog nevremena. On je pozvao građane da do srede, ako mogu, odlože sve obaveze.

Zbog jakog vetra koji je jutros zahvatio Glavni grad Crne Gore, više stabala je oboreno, ali je koordinisanom intervencijom gradskih službi sve vrlo brzo uklonjeno.

- Sada očekujemo da nadležne službe u kratkom roku završe i kompletnu sanaciju štete koja je nastala na delu mosta Braće Zlatičanin - istakao je Blećić i dodao da će vetar, prema prognozama, potrajati i narednih dana.

Blečić je rekao da su uz jak vetar najavljene is nežne padavine, a da je stabilizacija vremena najavljena nakon srede.

Apel za građane uputila i Služba zaštite i spašavanja

Iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada apeluju na građane da što manje izlaze iz svojih domova dok traju jaki udari vetra.

Šef Meteo centra Televizije Vijesti, meteorolog Dušan Pavićević očekuje da će jačina vetra vrhunac dostići večeras, a da će sutra krajem dana vetar početi da slabi.

Pavićević smatra i da građani imaju razloga za oprez kada su u pitanju ovakvi udari vetra.

- Već tokom noći je vetar počeo, on je postepeno jačao. Do 11 sati su najjači udari vetra u Podgorici bili od 95 do 100 kilometara na čas. U Ulcinju su zabeleženi vetrovi od čak 108 kilometara na čas, što su već orkanski udari vetra. Vrlo je zanimljivo da su u tim područjima i velike srednje brzine vetra, od 50 do 60 kilometara na sat, što za severni vetar baš i nije toliko uobičajeno. Osim toga u Ulcinju ovaj orkanski vetar uslovljava i donošenje snega pa najjači sneg jutros imamo u Ulcinju - istakao je Pavićević u Vijestima u 12 na Televiziji Vijesti.