JUNACIMA NAJZAD GRADE MEMORIJALNI CENTAR: Mojkovčani istrajni u nameri da podignu obeležje dostojno podviga boraca čuvene bitke iz 1916.

IZUZETNI podvig vojnika Sandžačke vojske Kraljevine Crne Gore u dane Božića 1916, koja je pod komandom divizijara, serdara Janka Vukotića, uprkos tehničkoj neopremljenosti, malobrojnosti i gladi koja je mučila 4.000 junaka koji su zaustavili 14.000 savremeno opremljenih vojnika austrougarske armade, štiteći povlačenje Vojske Kraljevine Srbije ka Albaniji, i tako ušla u najsvetlije primere ratovanja i samožrtvovanja u ljudskoj istoriji, trebalo bi da uskoro dobije spomen obeležje dostojno ovog podviga.

m.sekulović

Na Bojnoj njivi, nadomak Mojkovca, gde su želeći da od propasti spasu srpsku vojsku i njenu državu, izgladneli i promrzli junaci slušali su reči serdara Janka kojima ih je hrabrio rečima, kako je zapisao pesnik "nemojte se bojati junaci ako budu krvavi badnjaci", uskoro bi trebalo da nikne Memorijalni centar posvećen junacima i podvigu.

- Memorijalni centar posvećen junacima Mojkovačke bitke, koji će na dostojanstven način očuvati sećanje na hrabrost i žrtvu naših predaka, biće mesto sećanja, ali i važan turistički i obrazovni resurs, koji će inspirisati buduće generacije da se ponose svojom istorijom i da gaje osećaj poštovanja prema onima koji su dali svoje živote za slobodu - potvrdio je predsednik Opštine Mojkovac Vesko Delić u izlaganju na svečanoj sednici lokalne Skupštine, održanoj povodom Dana opštine kojim se čuva sećanje na junake Mojkovca.

Sednici je prisustvovao i predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, koji je pre toga imao radni sastanak sa Delićem i predsednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem, koji je snažno podržao tu ideju, ističući da će se tako ne samo obeležiti "jedno veliko delo koje su napravili naši preci" nego se prosto ponuda Mojkovca povećava.

- Nemam nikakve dileme, i čvrsto sam uveren da ćemo sredstva za taj Memorijalni centar vrlo lako obezbediti. Ova bitka je ovde nadrasla prostor Crne Gore. Ona je bila značajna i za Srbiju, pogotovo što je to bila odbrana odstupnice srpske vojske prema Albaniji, tako da će naši prijatelji, zajedno sa nama koji drže i do te bitke i do tradicije Crne Gore svakako učestvovati i imaćemo jednu sjajnu ponudu na ovom prostoru. Još jednom da vam čestitam prvaci Opštine Mojkovac - dugo se to čekalo da se to uradi, ali, evo vama je dopalo u deo da taj važan istorijski posao završite - dao je podršku Mandić čelnicima Mojkovca.

Rukovodstvo grada je svoju nameru o gradnji Memorijalnog centra obelodanilo na Božić, koji je ponovo postao Dan Mojkovca, srednjovekovne prestonice kralja Uroša, koji je u njemu kovao prvi srebrni srpski novac.

- Proslavljamo Dan opštine, ali se i sećamo junaka slavne Mojkovačke bitke kojima se ponose ne samo građani grada nego i čitave Crne Gore. Mojkovačka bitka je kruna junaštva naših predaka koja nas potomke obavezuje i podseća da svojim delima budemo njihovi dosledni naslednici. Žrtva mojkovačkih junaka koji su svoje živote dali za spas svoje braće po junaštvu ne zaostaje iza Kosovske bitke. Mojkovačka bitka je ponos i Crne Gore i celog srpstva. Svako sećanje na serdara Janka Vukotića i njegovu hrabru vojsku navodi nas na razmišljanje i preispitivanje: možemo li i mi sada biti toliko solidarni i požrtvovani koliko su oni mogli nekada? Pitanje na koje će, nadam se, vreme pred nama dati odgovore - kaže Delić.

"Zastoj" od 16 godina zbog DPS PREDSEDNIK opštine je potvrdio da se Mojkovčani, posle "zastoja" koji je izazvala vladavina DPS u ovoj opštini duga 16 godina, ponovo vraćaju serdaru Janku i njegovim junacima, "krvavom Božiću na Bojnoj njivi bez kojeg ne bi bilo ni vaskrsa na Kajmakčalanu"...

Uskoro opširnije