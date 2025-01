KNEŽEVIĆ O MILU ĐUKANOVIĆU: Stari lešinar namirisao političku krv, još jednom rešio da preleti preko planine leševa da bi preživeo

TREBALO bi danas da čestitam Badnji dan i nastupajući Božić, da pozovem na slogu, mirbožanje, praštanje, poželim zdravlja i napretka svakom domu, ali kako kada umesto božićne vatre, pesama, nestašluka i dečijih petardi, još čujemo pucnje neprobola na Cetinju, i svaki je smrtonosan da mi se čini kako se i čitava Crna Gora upokojila sa nevino nastradalima, saopštio je Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije (DNP).

Foto: DNP

- I umesto da svi zajedno tražimo i odgovore i odgovornost, juče smo se ponovo udaljili jedni od drugih, da više i ne znam živimo li u istoj državi. Sinoć su oni koji bi trebalo da su moja braća, po hiljaditi put j….i naše četničke majke, tražili desant na crkve, manastire, okrivili Srbiju i Vučića za cetinjsku tragediju, iako je ta Srbija na njegov predlog, jedina uz Republiku Srpsku objavila Dan žalosti, i još jednom pokazala da ni mi, a ni oni, nemamo bližeg koji će nas zagrliti u strašnoj nesreći koja nas je zadesila - izjavio je Knežević.

Zato, kako je dodao, „s pravom pitam, protiv koga se juče protestovalo?“

- Četnika (Srba), Načertanija, crkve, popova, ili je protest bio zakazan da se zatraže odgovori od institucija. A onaj koji je prvi pozvao na odgovornost, čitav život bežeći od iste, ne sačekavši ni da prebrojimo mrtve, juče nije bio na protestu, zvuči poznato, zar ne? Nisu protesti za njega, on je tu da pozove, zakrvomuti, i onda skokne do Dubaija, da sa bezbedne distance, kao stari lešinar koji je namirisao političku krv, još jednom preleti preko planine leševa da bi politički preživeo. Za razliku od njega, ja istinski pozivam da se utvrdi postoji li odgovornost, počev od policije, sudova, tužilaštva, bezbednosnog sektora, ministra, Vlade, preko gradonačelnika i Skupštine Prijestonice, ali i čitavog društva - rekao je lider DNP.

Kako je ponovio, „nadležne institucije, a ne Milo Đukanović, moraju utvrditi ima li odgovornosti, subjektivne, objektivne, a moralnu bi svako od nas trebalo da nosi.“

- Crna Gora mora dobiti odgovore, i ako je cena cetinjske istine, da svi mi podnesemo ostavke, smatrajte da sam je podneo. Ali na ostavku i odgovornost ne može pozivati Milo Đukanović koji je u ove tri decenije obezsudio, poharao, obeščastio i zakrvio Crnu Goru, da bi mu svaki trag, da je pravde, vodio prvo u tužilaštvo, a onda u Spuž. Zato pozivam na odgovornost i one koji ga nijednom nisu pozvali bar na informativni razgovor, jer ako Đukanović ni za šta nije sumnjiv, onda smo mi sumnjivi, makar zbog toga što smo ga sve vreme neopravdano i lažno sumnjičili - kazao je Knežević, pa nastavio:

- Uhapsite bar nas koji mislimo da Đukanović treba da bude uhapšen. Nije pošteno da i on i mi budemo na slobodi. Pozivam i na odgovornost one koji decenijama Cetinje i njegove građane ubeđuju da smo im mi krvnici veći nego što su bili Bušatlije, Latasi, austrougarski i talijanski okupatori, protiv kojih su se naši preci zajedno borili i ginuli. One koji preko Fejsbuka i Instagrama Cetinjanima objašnjavaju da smo im spremili kame, jame i žice, da ih za šaku dinara i rubalja, u slavu "srpskog sveta" genocidirano i raselimo. A onda organizovano pođu na Tompsonov koncert u Dubrovniku, i u psihotičnom delirijumu "samoodbrane" pevaju o klanju Srba da se i sam Tompson prenerazio - podsetio je predsednik DNP-a.

Prema njegovim rečima, „toliko zla i mržnje se posejalo u ovoj zemlji da nam ni ovi NATO psihijatri koje je obećao Spaić ne mogu pomoći.“

- Čim nas budu videli ovako podeljene i zakrvljene, pobeći će glavom bez obzira, i predložiti generalnom sekretaru NATO-a da nas izbace iz alijanse, jer smo mi, ovakvi kakvi smo, dovoljni sami sebi, a sve manje ikomu drugom potrebni - rekao je Knežević.

Kako je dodao, „ako nastavimo ovako da se mrzimo, nikakvi zakoni o oduzimanju oružja neće vratiti sigurnost u domove građana.“

- Kad nam zakonom budu oduzeli vatreno oružje, ubijaćemo se sekirama, vilama, kosijerima. A kad nam i to zakonom oduzmu, ubijaćemo se zakucavanjem auta i kamiona jedni u druge. A kad nam zakonom budu oduzeli i motorna vozila, ubijaćemo se kašikama, viljuškama, četkicama za zube, šoljama od kafe i čaja. A kad nam zakonom oduzmu posuđe i četkice za zube, u Crnoj Gori ima toliko kamenja, da ćemo se vratiti u kameno doba, i jedni drugima prospipati lobanje kao lubenice dok se do poslednjeg Crnogorca ili Srbina (kako vam drago) ne istražimo - izjavio je Knežević, pa zaključio:

- Nema tog zakona koji može zaustaviti mržnju, ali ako je išta u našoj krvi ostalo od naših predaka, vreme je da spasavamo ovu zemlju. Makar to bilo pod nekim novim brestom, ako novi početak treba da bude na Cetinju, naše ruke su ispružene za bratski zagrljaj, dogovor i molitvu - poručio je Milan Knežević.

(Borba.me)