JEZIVI MASAKR NA CETINJU: Ubijeno najmanje 11 osoba među njima dvoje dece od 10 i 13 godina - Ubica sa Cetinja je mrtav

VIŠE od 11 osoba, od kojih dvoje d‌ece, ubijeno je u krvavom piru koji se danas u popodnevnim satima desio u kafani u centru Cetinja, kada je osumnjičeni muškarac Aco Martinović počinio krvavi pir. Martinović je satima bio u bekstvu, da bi ga nakon zločina izvršio samoubistvo.

Ubica sa Cetinja je mrtav

Ministar policije Crne Gore Danilo Šaranović upravo se obraća novinarima na Cetinju, gde je ranije danas počinjen stravičan zločin, u kojem je ubijeno najmanje 11 ljudi, među kojima i dvoje dece.

Ministar Šaranović je na početku obraćanja rekao da je osumnjičeni za masakr na Cetinju bio u obruču i da je lociran.

"Ovo lice je bilo izolovano od strane policijskih službenika, i kad je video da se nalazi u bezizlaznoj situaciji, pokušao je da izvrši samoubistvo. Nije na licu preminuo, ali je podlegao povredama na putu ka bolnici", rekao je ministar.

RTCG: Martinović pokušao da se ubije

Osumnjičeni za višestruko ubistvo večeras na Cetinju Aco Martinović pokušao je samoubistvo nakon što je, kako se sumnja, ubio najmanje 11 a ranio četiri osobe na Cetinju. To saznaje nezvanično RTCG.

Prema istim informacijama teško ranjeni Martinović pronađen je u blizini svoje kuće u naselju Humci.

Operisano troje od četvoro primljenih u KC CG

DIREKTOR KC CG Aleksandar Radović obratio se povodom masakra na Cetinju.

- Do sada je operisano troje od četvoro ranjenih u tragediji na Cetinju i njihovi vitalni parametri su trenutno zadovoljavajući, kazao je večeras novinarima direktor Kliničkog centra Crne Gore Aleksandar Radović.

On je istakao da su sve povrede životno ugrožavajuće, da su dva muškarca i žena kod kojih su operacije završene smješteni na intenzivnu njegu, te da je moguć veliki broj komplikacija.

Četvrti pacijent, koji ima povrede grudnog koša, trbuha i glave, prema riječima Radovića, biće operisan do kasno u noć, a ujutro će, nakon što bude kompletno zbrinut, imati više informacija

Ubistva izvršio na četiri lokacije

VRŠILAC dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović kaže da je ovo druga tragedija u dvije godine koja je pogodila Cetinje.

V.d. direktora Uprave policije Lazar Šćepanović kaže da je napadač sa Cetinja celi dan konzumirao alkohol, pošao do kuće, uzeo oružje i ubio četiri osobe u ugostiteljskom objektu.

Potom je izvršio ubistva na još tri lokacije.

- Porodicu Martinović, člana svoje porodice, i dvoje dece, kaže Šćepanović, prenosi Antena M.

Radi se o osobi koja je 2005. izvršila nasilničko ponašanje, dodaje, i da je bio osuđen uslovno godinu dana.

- 2022. rađen je pretres kod ovog lica i nađeno je oružje za koje nije dobijen sudski epilog.

Šaranović otkrio motiv masakra na Cetinju

Ubio decu od 10 i 13 godina

Aco Martinović je u masakru na Cetinju ubio najmanje 11 ljudi, među kojima dvoje dece starosti 10 i 13 godina.

- Martinović je nakon verbalne prepirke sa osobama sa kojima je boravio ceo dan, došlo jue do incidenta između njeg i još jedne osobe. On je otišao kući, uzeo oružje, vratio se i počinio zločin. On se zatim udaljio, ali je do sada poznato da je na tri lokacije izvršio ubistva - rekao je Lazara Šćepanovića, vd direktor policije Crne Gore.

Ubio sestru i njeno dvoje dece

ACO Martinović sa Cetinja danas je u jednom lokalu ubio svoju sestru, zeta i njihovo dvoje dece.

- Ja nemam reči... Mi se nismo oporavili ni od prvog krvoprolića koje je počinio onaj monstrum Vuk Borilović kada je ubio 12 ljudi, među kojima dvoje male dece, a sad smo doživeli ovo. Crno nam je Cetinje... - kažu za žitelji ovog crnogorskog grada i dodaju:

I Vojska Crne Gore krenula u akciju protiv masovnog ubice

KAKO "Novosti" saznaju i Vojska Crne Gore krenula je u akciju protiv masovnog ubice koji je počinio jeziv zločin na Cetinju kada je ubio najmanje 11 ljudi među kojima je dvoje dece.

Ubio braću blizance

MASOVNI ubica Aco Martinović je u krvavom piru na Cetinju pored ostalih ubio i braću blizance Miloša i Marka i njegovu suprugu Mariju.

Miloš Martinović, njegov brat blizanac Marko i snaja Marija ubijeni su večeras u masakru u kafani na Cetinju koji je počinio Aco Martinović (45), za kojim policija traga.

Aco Martinović (45) sa Cetinja osumnjičen je da je večeras u kafani u tom gradu ubio najmanje 11 osoba, među kojima su njegovi rođaci i dvoje dece.

Martinović ipak nije u hali Oboda

PRIPADNICI policije pregledali su halu napuštenog Oboda zbog sumnje da se u njoj krije Aco Martinović osumnjičen za višestruko ubistvo na Cetinju.

Svedok je dao informaciju Upravi policije da je Martinovića navodno vidio u hali napuštenog Oboda.

Međutim, nakon pregleda hala, Martinović nije pronađen, piše Borba.me.

Motiv ubistva na Cetinju

MINISTAR policije Crne Gore Danilo Šaranović rekao je na konferenciji za medije nakon užasnog masakra na Cetinju da je više lica na teritoriji opštine Cetinje ubijeno.

- Odmah nakon toga su se na lice mesto uputili direktor policije i sve raspoložive snage. Radi se o situacionom događaju i da je verovatno u pitanju nerazjašnjeni odnos - rekao je ministar.

Martinović je lišio života i nekoliko članova svoje porodice, dodao je ministar.

- Policija je suzila prostor oko kog se nalazi osumnjičeni. On je opasan jer je naoružan. Policija čini sve da se on liši slobode - dodao je ministar.

Ovo je vlasnik kafane kojeg je ubio Martinović

Više od 100 policajaca iz Podgorice krenulo na Cetinje

Martinović jezivo pretio poslednjih meseci

Aco Martinović (45) sa Cetinja, koji je osumnjičen da je danas na Cetinju ubio najmanje 11 osoba, među kojima su i deca, upućivao je jezive pretnje u poslednjih nekoliko meseci, piše crnogorski portal Press.

Rodbina i prijatelji ispred KC Crne Gore

Rodbina i prijatelji ranjenih u maskaru na Cetinju okupili su se ispred Kliničkog centra Crne Gore.

Najmanje 11 mrtvih u masakru u Crnoj Gori

Vučić razovarao sa Milatovićem i Spajićem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon masakra koji se dogodio na Cetinju razgovarao je sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom Crne Gore Milojom Spajićem i ponudio svu pomoć naše države.

Ubio više osoba, pa pobegao

Radio Cetinje piše da je nedugo potom javljeno da je u naselju Bogdanov kraj ubio dvoje d‌ece i ranio jednu ženu. Iz policije navode da se radi o A.M. sa Cetinja za kojim tragaju.

Policija apeluje na građane Cetinja da ostanu prisebni i da ostanu u svojim objektima stanovanja, dok su sve raspoložive jedinice policije na terenu i preduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju stavljanja situacije pod kontrolu i procesuiranja izvršioca.

Iz uprave policije je saopšteno da je reč o situacionom događaju, koji nije posledica obračuna visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa.

- U cilju rešavanja ove krizne situacije na teren su upućene specijalne jedinice policije - navodi se u saopštenju policije.

Najmanje sedmoro mrtvih

Portal RTCG saznaje da ima najmanje sedam mrvih. Ranjeno je i lice sa inicijalima A.M.

Između ostalih, stradali su: M.V., R.M., B.M.

Kako prenosi Cetinjski list, nakon krvavog obračuna u kafani, napadač je ubio i dva maloletna lica.

Ranjena lica prebačena su u KCCG.

Ubio i svoje roditelje

Kako nezvanično saznajemo, masovni ubica je u krvavom piru ubio i sopstvene roditelje. Između ostalih, stradali su: M.V., R.M., B.M. Portal RTCG saznaje da ima najmanje sedam mrvih. Ranjeno je i lice sa inicijalima A.M.

Kako prenosi Cetinjski list, nakon krvavog obračuna u kafani, napadač A.M. je ubio i dva maloletna lica.

''Naoružan i opasan''

Policija Crne Gore oglasila se o jezivom masakru na Cetinju.

ACO Martinović (45) sumnjiči se da je danas na Cetinju ubio više osoba, među kojima i decu. Sada se oglasila i policija, koja navodi da je pobio i određene članove svoje porodice.

Ubijao ljude pa pobego u crveno fijatu

Kako prenose crnogorski mediji, masovni ubica je sa mesta masakra pobegao u vozilu marke ''Fiat karavan'' teget boje.

Otišao kući da uzme pištolj

Kako saznaje Portal RTCG, Martinović je od ranije bio u sukobu sa D.K. sa kim se sreo u kafani.

Martinović potom ide po pištolj kući, vraća se u kafanu i ubija i ranjava nekoliko osoba. Nakon toga, ide dalje ka mestu Humci gde ubija decu vlasnika kafane i jednu žensku osobu.

Tri dana žalosti zbog ubistva na Cetinju

- Užasna tragedija koja nas je sve pogodila. Trenutno su sve ekipe policije na terenu. Tražimo počinioca, na dobrom smo tragu.

Lekari se bore za četiri života u KCCG. Svi su na operaciji trenutno i lekari se bore za njihove živote - kazao je Spajić.

Milatović: Zaprepašćen sam i potresen

- Umesto praznične radosti, nad našom Prijestonicom i celom Crnom Gorom nadvila se tuga zbog gubitka nevinih života, napisao je na mreži ''Iks'' predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

- Zaprepašćen sam i potresen ovom tragedijom koja je zavila u crno naše Cetinje, porodice i prijatelje stradalih kojima izražavam svoje iskreno saučešće.

Molimo se i nadamo za oporavak svih ranjenih.

Naše misli večeras su sa porodicama koje su izgubile svoje voljene i građanima Cetinja. Cela Crna Gora osjeća i deli vašu bol - naveo je Milatović.

Pronađen automobil masovnog ubice sa Cetinja

Kako ''Novosti'' saznaju, automobil masovnog ubice A.M., koji je u krvavom piru na Cetinju ubio najmanje sedmoro ljudi, među kojima i svoje roditelje, ali i dvoje dece, pronađen je.

Reč je o vozilu ''Fiat karavan'', teget plave boje.