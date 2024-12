VOJNA KOMANDA CRNE GORE U PROCEPU? Premijer Milojko Spajić nije došao na Sednicu Saveta bezbednosti, Milatović šokiran

SEDNICA Saveta za odbranu i bezbednost nije održana jer na njoj nije došao premijer Milojko Spajić.

Foto: Vlada Crne Gore/V. Kadić

I pre početka sednice bilo je neizvesno da li će uopšte do nje doći zbog spora između šefa države Jakova Milatovića i predsednika Vlade oko prisustva ministra odbrane Dragana Krapovića i načelnika Generalštaba VCG Zorana Lazarevića.

Nakon što je Milatović dan ranije potvrdio da nije pozvao Krapovića i Lazarevića i ocenio da je vojni ministar „svojim postupanjem diskvalifikovao sebe od narednog pozova sa moje strane da prisustvuje sednicama“, iz Spajićevog kabineta obavestili su Savet da ih on poziva.

Predsednik države Jakov Milatović kazao je da je šokiran ponašanjem premijera Spajića ističući da se ovim još jednom potvrđuje da nije svako dorastao funkciji koju obavlja.

-Predsednik Vlade je danas blokirao rad Saveta za odbranu i bezbednost i time pokazao jedno neverovatno neodgovorno ponašanje prema Vojsci Crne Gore, prema državi Crnoj Gori, prema predsedniku Skupštine,predsedniku države, građanima. Nažalost, nije svako dorastao funkciji koju zauzima. Ja sam prosto šokiran ponašanjem predsednika Vlade koji se nije pojavio na zakazanoj sednici. Predsednik Skupštine je došao, i kada je prošlo skoro sat vremena od trenutka kada je sednica trebala da počne, otišao kada se premijer nije pojavio, kazao je Milatović.-Koliko sam u saznanju od sekretara Saveta, on se ne javlja na telefon i potpuno je nedostupan. Tako da mislim da je ovo samo kontinuitet jednog neodgovornog ponašanja predsednika Vlade prema državnim institucijama. To je počelo jednim neodgovornim ponašanjem prema Skupštini Crne Gore, nastavilo se prema predsedniku, Vladi, evo to je danas kulminiraloprema Savetu za odbran i bezbednost kao najvažnijoj državnoj instituciji koja se tiče odbrane i bezbednosti u zemlji. Njegovim nedolaskom na sednicu, ona nije mogla biti održana.

SPAJIĆEV PRISTUP KOREKTAN Šef kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović izjavio je da je pristup Milojka Spjića, koji staje iza svog ministra odbrane, korektan i odgovoran. -Prošli smo kroz razne faze, od autokartije, preko izazovne kohabitacije, do današnjih demokratskih vlada. Čak ni u njturbulentnijim perioduma crnogorske političke istorije nije se desilo da telo koje odlučuje raspravlja o predlogu bez predstavnika predlagača. To bi bilo kao da Skupština, Vlada ili bilo koji drugi organ ili telo donosi odluku o vakuumu, bez uvida u motive i razloge onih koji predloge iznose, poručio je Bogdanović.

Sednica Saveta je počela 11.oktobra, a glavna tema o kojoj treba da se raspravlja je Lazarevićevo pismo članovima vrhovne komande, u kom optužuje minstra odbrane za delovanje koje šteti VCG. Dnevni red je, u međuvremenu, dopunjen predlogom Ministarstva odbrane za učešće Crne Gore u NATO misiji za uspostavljanje bezbednosne pomoći i obuke za Ukrajinu, te predlogom ministarstava prosvete i zdravlja da se omogući prisustvo policije u školama i zdtavstvenim ustanovama.