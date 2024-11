DRŽAVA MORA DA STANE IZA BORACA: Protest na Rimskom trgu u Podgorici

POD motom „Stop ugrožavanju prava, egzistencije i dostojanstva korisnika boračke i invalidske zaštite“, Udruženje boraca ratova od 1990. godine Crne Gore organizovalo je danas protest na Rimskom trgu u Podgorici, ispred zgrade Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

V.K.

Poručeno je da će borci biti strpljivi do kraja ovog meseca da sačekaju da li će biti kakve promene vezano za izmene i dopune zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti. U suprotnom prvih dana decembra organizovaće šire protste ispred zgarada Vlade Crne Gore i državnog parlamenta.

Predsednik Udruženja Radan Nikolić zahvalio se okupljenima što su okrepili duše 320 saboraca palih u ratovima devedesetih.

-Sabrala nas je skoro dvogodišnja ružna priča o izradi i donošenju zakona o izmena i dopunama zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti u potaji koja je još uvek nema epilog, a započeta je u februaru 2023. inicijativom našeg udruženja da se takav zakon u što kraćem roku, kazao je Nikolić, tvrdeći da od prvog stavljanja u skupštinsku proceduru predloženog zakona i izglasavanja u „raspuštenoj Skupštini 8.maja 2023.“ do danas sve je bilo manipulacija, politički marketing, obmana i uzurpacija zakona od strane nelegalne anonimne ekspertske komisije izradu nacrta zakona.

Borci sa skupa pozvali premijera Milojka Spajića da preispita rad ministra Damira Gutića i obaveže ga da sastav i rad eksperske komisije učini javnim, kao i ministra pravde Bojana Božovića da preispita pravnu valjanost unošenja nestalih lica u institut civilne žrtve rata.

-Za nas jedino prihvatljiv naš predlog zakona dostavljen Ministarstvz rada i socijalnog staranja 24.januara ove godine, a koji je istovetan sa tekstom donesenog 8.maja 2023.bez odredbi instituta civilne žrtve rata, naveo je Nikolić.

Ko sedi u Vladi? SVI mi znamo da u Vladi sede i oni koji ne vole to što smo mi radili. Oni čak misle da smo mi njima neprijatelji. U toj Vladi sede ljudi koji su NATO poslušnici. I ništa se tu promeniti neće. Uvek će se slušati zapadne ambasade i strecati se kad zazvoni telefon iz neke od njih. Mi ih pozivamo da radi poginulih i ranjenih jednom ne podignu slušalicu kad zazvoni taj telefon - rekao je sveštenik Backović.

Okupljenima se obratio i saborac, pripadnik proslavljene 63. Padobranske brigade Vojske Jugoslavije iz Crne Gore, sveštenik Mijajlo Backović.

-Žrtvena ljubav je mera ljudskog dostojanstva. Svi vi koji ste izgubili svoje najbliže, koji ste ranjeni, vi koji ste pretrpeli od tih ratova određene gubitke, treba da dostojanstveno živite isto onako kako ste dostojanstveno branili svoju zemlju. Ova država Crna Gora ima kontinuitet svih država pa i one koja nas je slala da branimo tadašnju zemlju, tako da pravno i u svakom smislu ona mora da stane iza boraca. Ja znam da imaju dva udruženja boraca Drugog svetskog rata i oni imaju sve priilegije, imaju prostorije, budžet, ali to je folklorno društvo, njih više nema živih - rekao je Backović.- Nemam ništa protiv da se poštuju i njihove tekovine i to je uredu. Ali mislim da je naš problem što smo živi i što nas ima. Lakše se starti o onima kojih nema. Mi ovde živi stojimo. Tu su naši saborci koji su branili od Slovenije preko Hrvatske, Bosne do Kosova 1999.i bombardovanja NATO agresora. I zato je jasno da oni nama neće izaći u susret. Oni će čuti samo ako pozovemo sve naše borce , sve naše saborce i one u Skupštini i u Vladi da izađu sa nama i da kažu da nas ima, da postojimo. Mi smo spremni da i dalje branimo našu zemlju ali i da branimo naše ljudsko dostojanstvo. Mi ovde ne tražimo ništa za nas već za porodice poginulih, invalide.