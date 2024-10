PRIPREME ZA IZBORE U BUDVI: Nikola Jovanović u zagrljaju DPS bez podrške Crne Gore i Srbije

LISTA „Budva naš grad“ bivšeg odbornika DNP Nikole Jovanovića svoju kampanju pred lokalne izbore u Budvi u potpunosti zasniva na napadima na svoje dojučerašnje saborce, koji ga uprkos tome još uvek uporno pozivaju na pomirenje i jedinstvo. Međutim, osim Andrije Mandića i Milana Kneževića, Jovanović zdušno napada i Vladu Crne Gore, kao i sve stranke koje je podržavaju, dok mu se na meti ne nalazi jedino DPS, čiju je dobro poznatu politiku kreiranja svađa i razdora među građanima u potpunosti usvojio.

foto: B.D.

Sve navedeno ukazuje da je Jovanović koalicioni potencijal svoje grupe građana svesno sveo na DPS kao jedinu opciju, što je rezultat na kome je bio angažovan već duže vreme.

Naime, Jovanović je još tokom februara ove godine organizovao najveće otimanje mandata u lokalnom parlamentu u modernoj istoriji parlamentarizma u Crnoj Gori, nakon čega je sa pet „odbeglih“ odbornika Nove srpske demokratije glasao za skraćivanje mandata Skupštine opštine Budva, samo 16 meseci nakon prethodnih izbora.

Iako je potpuno jasno po čijem nalogu i u kom cilju je to uradio, iznenađujuće je to što je iskusni političar kao Jovanović odlučio da svoju političku sudbinu veže za stranku o kojoj se crnogorski narod nedvosmisleno izjasnio još na istorijskim demokratskim izborima avgusta 2020. godine, a naročito što to radi upravo u Budvi, gde je DPS pretrpeo najubedljiviji poraz nakon pokušaja Duška Markovića da nasilno instalira marionetsku vlast i preuzme upravljanje gradom.

Međutim, ne treba zaboraviti da Jovanović ni u tom periodu, za razliku od nosioca liste „Za budućnost Budve – Budva mora naprijed“ Mladena Mikijelja, nije ulazio u otvorene sukobe sa kriminalnom hobotnicom DPS, ali je uprkos tome izvukao daleko najveću korist, prvo kao saradnik u kabinetu Marka Carevića, a potom i Mila Božovića.

Sve to vreme Jovanović je bio u pregovorima sa DPS, ali je formiranje koalicije izostajalo prvo zbog obračuna Vlade Crne Gore sa kriminalom u okviru akcije „General“, a nakon toga usled megalomanskih zahteva DPS po pitanju pozicija koje su zahtevali u slučaju dolaska na vlast u Budvi. Po svoj prilici, Jovanović je zaključio da je sada pravi čas za realizaciju tog plana, tako da je početkom leta i javno pozvao DPS da uđu u pregovore o formiranju vlasti u Budvi.

Šta o toj njegovoj odluci misle građani Crne Gore, u prvom redu Budve, najbolje govore rezultati najnovijih istraživanja javnog mnjenja, koji ukazuju na to da Jovanovićeva lista svakim danom gubi podršku, koja je gotovo za trećinu manja nego maja ove godine. Pored navedenog, Jovanovićeva gubitnička politika saradnje sa DPS je nedavno dobila svojevrsni „završni udarac“, kada je Vlada Srbije pružila podršku Mladenu Mikijelju i time konačno zatvorila svoja vrata za bilo kakva očekivanja grupe građana „Budva naš grad“. Sve to jasno ukazuje da je Jovanović krenuo putem političkog zaborava, kojim je već odavno otišla DPS, čijoj se politici priklonio.