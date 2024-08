"PAO" ROMAN ZIMAN: Osumljičen za ekonomski kriminal

DRŽAVLjANIN Poljske, Roman Ziman jedan od najtraženijih lica za kojima je raspisana međunarodna poternica, uhapšen je u Podgorici, saopštila je Uprava policije.

On se sumnjiči za krivična dela iz oblasti ekonomskog kriminala i to za težak obik prevare u većem obimu, pranje novca, krađa i povreda zakona. Iz policije su kazali da su Zimiana službenici UP locirali juče i uhapsili u podgoričkom Master kvartu, gde se skrivao pod lažnim identitetom.

Zimian je jedan od osnivača i vlasnika fonda „Future net“ u čijoj je delatnosti trgovina digitalnim i kriptovalutama. Osumnjičen je da je zajedno sa svojim partnerom S.M. oštetio veći broj lica sa teritorija Poljske i Južne Koreje, nanevši štetu u iznosu od oko 21 milion američkih dolara.