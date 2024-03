ZAKUPAC DRŽI ZAKLJUČAN SVETI STEFAN: Meštani sa protesta poručili Vladi, otključajte grad, ili raskinite ugovor

Simbolično u pet do 12 meštani Svetog Stefana danas su održali protest ispred jedinog zaključanog grada na svetu.

Foto: B.Dabić

Sa protesta ispred Svetog Stefana, grad – hotela, meštani poručili da se ovaj turistički biser otvori do 1. maja. Ukoliko se zahtev ne ispuni, radikalizovaće proteste, a ako do 15. juna grad – hotel ne bude otvoren, ne isključuju mogućnost blokade kompletnog mesta. Meštani, takođe, traže da, ukoliko zakupac Kompanija Adriatik propertis ne ispuni ugovor i predviđene obaveze, Vlada isti raskine.

Foto: B.Dabić

Meštani ističu da neće dozvoliti da Sveti Stefan i dalje bude jedini zaključani grad na svetu. Kompanija Adriatic properties već duže ne plaća redovno zakup luksuznih hotela Sveti Stefan i Miločer

Sveti Stefan zapušten, zatvoren, unižen i da mu se svaki dan urušava ugled koji je gradio decenijama“, kazao je na protestu Nikola Rađenović, član Saveta MZ Sveti Stefan.

Rađenović ističe da su se danas, simbolično u 5 do 12, okupili ispred kapije Svetog Stefana, kako bi Vladi i nadležnima u Crnoj Gori i zakupci poručili da Sveti Stefan otvore, da isti počne da radi u punom kapacitetu, u skladu sa zakonom i potpisanim ugovorom.

Foto: B.Dabić

„To znači da sve staze na zakupljenoj teritoriji budu dostupne i slobodne za sve, kako je predviđeno ugovorom. To podrazumeva stazu iznad Kraljičine plaže, rivu, ulazak u Svet Stefan u režimu kako je predviđeno samim ugovorom. Ukazujemo da ovaj prostor ne sme biti poligon za izradu stanova i prodaju nekretnina i da se ovde može obavljati samo turizam. Ako do 1. maja ne dođe do otvaranja, neka Vlada i Skupština sprovedu u delo raskid ugovora sa zakupcem“, naveo je Rađenović i istakao da „ako ne dođe do raskida ugovora do 15. juna, jasno je da je država okrenula leđa i da je Sveti Stefan ne interesuje“.

Foto: B.Dabić

Mi ćemo onda uzeti stvari u svoje ruke organizovaćemo okupljanja i proteste, i ako treba izvršiti totalnu blokadu mesta Sveti Stefan, u celini i trajno. Još jedna poruka za sve političare, i u opoziciji, i na vlasti, na funkcijama i mimo funkcija – pošto su im puna usta puta u Evropu, na tome, kažu, rade danonoćno, mi im sa ovog mesta poručujemo – pre otvaranja bilo kojeg poglavlja, treba da otvore ovu kapiju ovde, jer ova kapija je ulaz i u Evropu i u svet. Mi im to pričamo iz našeg iskustva“, zaključio je Rađenović.

Foto: B.Dabić

Predsednik MZ Sveti Stefan Vladislav Mitrović kazao je da „Sveti Stefan ne služi u turističke svrhe, a svi su izgledi da neće još zadugo“.

„Imamo mnogo pitanja koje bismo postavili nadležnima. Kako je moguće da radi parking, da rade dve kafane, a da hotel ne radi? Kako je moguće da imamo vlasnike četiri najlepše plaže, na kojima se niko ne kupa, a naši gosti nemaju gde da se kupaju?“ upitao je Mitrović.

Foto: B.Dabić

U dopisu koji su iz MZ „Sveti Stefan“ uputili nedavno nadležnima, postavili su sledeća pitanja:

„Čiji je Sveti Stefan, kome odgovara da se on nalazi u stanju u kome se nalazi i da je došao trenutak da se to pitanje mora rešiti. Mi hoćemo da budemo slobodni građani, da se slobodno krećemo, obratili smo se svim relevantnim institucijama u Crnoj Gori, predsedniku države, predsedniku Vlade, skupštine, ministru turizma, predsedniku SO Budva međutim niko nije našao za shodno da nam odgovori“, kazala je Slobodanka Kentera iz MZ „Sveti Stefan“.