REZOLUCIJA ZA BILEĆKO JEZERO: Opozicija predala zahtev

OPOZICIONARI Mirko Stanić i Petar Odžić iz Socijaldemokratske partije Crne Gore predali su poslanicima državnog parlamenta rezoluciju kojom se zahteva pravična raspodela proizvodnje hidroenergetskog sistema HE „Trebišnjica“ nastalog stvaranjem Bilećkog jezera na teritoriji Crne Gore.

U dokumentu se navodi da Crna Gora ne koristi niti jedno pravo na osnovu izgradnje četiri hidroelektrane i nesporne činjenice da je formiranjem akumulacije Bilećko jezero potopljeno 5,08 kvadratnih kilometara teritorije Crne Gore, kao i činjenice da od ukupnog sliva jezera sa crnogorske teritorije dolazi između 37 i 42 odsto.

-Takođe, naša zemlja kao pribežna (granična) država nikada nije dala pisanu saglasnost za potapanje svoje teritorije vodama hidroakumulacionog objekta Bilećko jezero, a država Crna Gora kao titular pripadajućeg dela vode hidroakumulacije nije već 58 godina kod nizvodnih elektrana ostvarila svoja pripadajuća prava. Kako se radi o milijardama proizvedenih kilovata, jasno je da je Crna Gora oštećena za stotine miliona evra, ističe se u saopštenju SDP.

Dva puta MINISTAR eneretike i rudarstva Saša Mujović kazao je da u slučaju Bilećkog jezera postoje dve studije, po kojima 24 odsto teritorije jezera pripada Crnoj Gori. Naveo je da prema svim međunarodnim deklaracijama, Crnoj Gori pripada određena odšteta, odnosno nadoknada. On je nakon sastanka Vlade kazao da Republika Srpska zbog toga što joj rad HE „Piva“ ugrožava i izaziva poplave na delu teritorije, smatra da ima pravo da pokrene arbitražu protiv Crne Gore.

U rezoluciji se navodi da „Skupština Crne Gore poziva sve države koje imaju interesa u hidrosistemu nastalom na osnovu voda Bilećkog jezera da, u duhu obostrano dobrih namera, zajednički pristupimo valorizaciji hidroeneretskog potencijala navedenog jezera.“

Priča o naknadama za Bilećko jezero mogla bi ipak da dobije svoj epilog. Iz Elektroprivrede Crne Gore su potvrdili da se razmišlja o formiranju zajedničkog preduzeća sa EPRS čime bi se pitanje naknada, nakon više od 30 godina, konačno moglo rešiti.

-To je izraz dobre volje radi nastojanja jednog dogovornog prevazilaženja problema koji as tišti oko Bilećkog jezera ieventualno oko realizacije projekta HE „Boka“, saopštio je pomogćnik finansijskog direktora EPCG Miro Vračar.

Bilećko jezero nastalo je 1965.izgradnjom brane na reci Trebišnjici, koja u dužini od 11 kilometara razgraničava Crnu Goru i Republiku Srpsku.