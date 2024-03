OTAC SNIMIO POSLEDNJE REČI SVOJE KĆERKE: Nastavljeno suđenje Iliru Đokaju zbog ubistva nevenčane supruge Šejle Bakije

NE želim ništa sa njim i ne znam kako on to ne razume.

S. Đokić

Hoćeš li me ostaviti ma miru, najteže je meni - poslednje su reči koje je 30. septembra 2021. godine izgovorila devetnaestogodišnja Šejla Bakija pre nego je u nju nevenčani suprug Ilir Đokaj ispalio smrtonosne hice.

To se čulo danas u podgoričkom Višem sudu, gde su pred većem sudije Veljka Radovanovića odgledana dva video snimka koja je kobnog dana telefonom napravio njen otac Šaban.

Na jednom snimku, što je konstatovao i sudija mogu se videti sada pokojna Šejla Bakija i optuženi Đokaj, koji nije imao povrede na licu.

Pokojna Šejla više puta je ponovila da ne želi ništa sa Đokajem odgovarajući ocu Šabanu koji joj kaže da joj porodica ne brani život sa njim ako ga voli. Pri kraju snimka koji traje skoro pola sata čuje se repetiranje pištolja, pa hici, nakon čega se vidi da pokojna Šejla pada na pod od terase, a potom i njen otac sa povredom u predelu ramena.

Na pregledanim snimcima, neposredno pre ubistva, čuje se otac pokojne Šejle Bakije koji se zaklinje da joj niko ni jednom nije zabranio iz kuće da izađe.

"Ona je zbog tebe htela da napusti državu. Dao sam stan i rekao eto vam, neću da čujem za svađu"... "stvarno smo na kraju živaca zbog ovoga što radi".

Okrivljenom pozlilo ADVOKAT Srđan Lješković, branilac okrivljenog Ilira Đokaja, je kazao da je 30 minuta spuštene glave i ćutanja na uvrede na račun porodice optuženog i njegove vere, dovelo do ove tragedije. Dodao je da ne pokušava da opravdava optuženog. Nedugo zatim optuženom Đokaju je pozlilo zbog čega je napravljena pauza kako bi mu se ukazala lekarska pomoć.

Zatim pokojna Šejla Bakija izgovara: "On to oće, on to oće".

U jednom trenu Šaban Bakija izgovara Đokaju: "Ti si me sam zvao i rekao evo ti je, nismo više zajedno".

Zatim, u daljem toku razgovora, pokojna Šejla izgovara: "Ja da oću ja bih bila sa njim, ja ne znam šta on ne shvata".

Za državnu tužiteljku Anu Radović, snimak govori više od hiljadu reči, dok je punomoćnica oštećene porodice Tijana Živković istakla da snimak u potpunosti opovrgava odbranu optuženog.