ZAVRŠEN PRAZNIK MIMOZE: Suđenje karnevalu izazvalo buru – spaljena lutka književnika Andreja Nikolaidisa

SENKU na dobro organizovan, sadržajan i odlično posećen 55. Praznik mimoze bacio je završni događaj, tradicionalno suđenje i spaljivanje karnevala, krivca za sve nevolje i zla koje su snašle grad protekle godine.

fOTO: V.V.

Po nečijoj zamisli spaljena je lutka pisca i kolumniste Andreja Nikolaidisa, preimenovana u Androser Nikolaidesratis.

Reakcije i meštana i gostiju su oštre i podeljene. Jedni smatraju da je ovo odgovor na davno izrečene ocene Nikolaidisa o Herceg Novom. On je grad nazvao balegom koji treba zaobilaziti i potopiti, a koji on sam zaobilazi kao đavola. Pisao je i da „pravoslavlje u Crnoj Gori smrdi kao kužna lešina, sve do neba“.

fOTO: V.V.

Drugi spaljivanje lutke književnika smatraju sramnim i nedopustivim ma šta da je govorio i pisao, i dodaju da je Herceg Novi nekada znao da se sa takvima „obračuna“ na kulturan način, kako gradu umetnika i priliči. Pominje se i spaljivanje lutke Dritana Abazovića u Kotoru koje nije izazvalo ovoliko burnih reakcija. Situacija se oko suđenja i spaljivanja karnevala usijala, a ostaje da vidimo hoće li se, po onoj svakog čuda za tri dana utišati ili će biti i tužbi, kako pojedini nagoveštavaju.

Oglasila se zvanično i ministarka kulture Tamara Vujović i poručila da zastupa slobodu izražavanja i slobodu govora, ali se trudi da reaguje kada se ova linija pređe. Iz Ministarstva je saopšteno da je Vujovićeva navela da je lutka već podelila javnost, a govor je bio nedopustiv, sa ovog aspekta. Herceg Novi je jedan divan mediteranski grad, nije „balega“ kako ga je pisac nazivao. Ali je neko u Herceg Novom mnogo pogrešio što je ovakve reči dopustio sebi da napiše i izgovori, poručila je Vujovićeva i osudila „uvrede i neprimeren govor koji se mogao čuti tokom suđenja karnevalu“.

fOTO: V.V.

Pre spaljivanja karnevala na prazniku su meštani i gosti videli divnu karnevalsku povorku koja je išla od centra Herceg Novog do Igala, zajedno sa gradskom i mesnom muzikom, mažoretkama i trombonjerima. U njoj je bilo više od 600 učesnika i tridesetak karnevalskih grupa.

Usledio je potom i odličan koncert Prljavog kazališta.