OPSTRUIRAO RAD VLADE CRNE GORE I PES: Oglasili se iz Pokreta Evropa sad, posle ostavke Jakova Milatovića

POKRET Evropa sad saopštio je, povodom ostavke Jakova Milatovića, da je odavno primećena njegova namera da opstruira rad Vlade Crne Gore i PES-a, a to je kulminiralo današnjim napuštanjem partije.

Foto: V. K.

Kako su naveli, "Od preuzimanja vlasti, PES je doprineo smanjenju tenzija u društvu i rešavanju problema dijalogom sa svim političkim i društvenim akterima."

- Ovaj dijalog je rezultirao izborom ključnih funkcija u pravosuđu, uspešnim popisom, povećanjem minimalnih penzija na 450 evra, kao prvog koraka programa Evropa Sad 2. Odblokirali smo proces evropskih integracija i Crna Gora je bliža ulasku u EU nego ikad ranije, čime su na najbolji način afirmisane evropske vrednosti. Nastavićemo da se zalažemo za izbor kompetentnih pojedinaca na ključne funkcije, iako razumemo da to predstavlja novost na političkoj sceni i da se tome protive neke političke strukture, pa čak i pojedinci koji su do skoro bili u PES-u. Nastavićemo da se borimo za bolji standard građana i, uprkos svim opstrukcijama, povećanje njihovih zarada i sprovođenje programa Evropa Sad 2 do kraja - saopštili su.

Dodali su da se "Nadaju da će zbog javnog interesa aktuelni predsednik smoći snage da se izdigne iznad ličnih netrpeljivosti i da će se voditi interesima građana, za razliku od dosadašnjeg postupanja, i da neće izlaziti iz svojih ustavnih nadležnosti."

- Verujemo da je zato dobro što je Milatović shvatio da je vreme da napusti PES, kako društvo ne bi trpelo zbog ličnih nezadovoljstava. Ovo je način da se odnosi postave na novim osnovama koje će, nadamo se, biti kvalitetnije. Važno je zbog Crne Gore da održi ono što je u Tviter ostavci kazao, a to je da konačno počne raditi u interesu građana umesto na ličnoj promociji - saopštili su iz Pokreta Evropa sad.