"NAJVEĆA SRAMOTA U NAŠOJ ISTORIJI": Skandalozna izjava ministra Milovića - Crna Gora da kazni odgovorne za napad na Dubrovnik 1991.

Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović saopštio je da Crna Gora treba da kazni odgovorne za napad na Dubrovnik 1991. godine.

Foto: Evropa sad

-To je velika, najveća sramota u našoj istoriji, taj pohod na Dubrovnik. Tu je na ispitu časti pala vekovna slava crnogorskog oružja. Međutim, kao ministar pravde ću biti, kako me poziv i obavezuje, krajnje konkretan pa ću vam sada reći da trebamo kazniti odgovorne ljude koji su u tome učestvovali jer ratni zločin ne zastareva. Ja se nadam i verujem da ćemo procesuirati te ljude. Neki su u Hagu procesuirani upravo da bismo maknuli kolektivnu krivicu - istakao je Milović u intervjuu za hrvatski "Večernji list".

Dodao je da misli da je to bio potpuno pogrešan potez.

- Ako me pitate kao čoveka, kao Crnogorca, ja mislim da je to bio potpuno pogrešan potez. Najpogrešniji potez u crnogorskoj istoriji. To je napravljeno pod utjicajem tadašnje JNA i rukovodstva iz Beograda. Tada je rukovodstvo u Podgorici pokleknulo -rekao je Milović.