DOŽIVLJAVAJU NAS KAO KOLONIJU: Crnogorski ministar Saša Mujović, o ''radu'' diplomata u slučaju rudnika Brskovo

POJEDINE strane diplomate pokušale su neprimereno da utiču na Vladu.

vlada cg

Ovo je izjavio ministar energetike i rudartsva u Vladi Crne Gore Saša Mujović, nakon sednice Vlade na kojoj nije doneta odluka o raskidanju koncesionog ugovora sa kompanijom "Tara resources" iz Švajcarske, koja ima nameru da aktivira rudnika olova i cinka u Mojkovcu.

Vlada je predložila formiranje Međuresorne komisija koja će darti svoj sud kada je u pitanju eventualno raskidanje ugovora, što zahteva stručna javnost, nevladin sektor, građani Mojkovca...

- Veoma poštujem strane države, strane diplomate, smatram da je većina njih prijateljski orjentisana prema Crnoj Gori, ali u ovoj situaciji imali smo zaista i neka neprimerena ponašanja određenih diplomata, koji pretenduju danas u Crnoj Gori nauče šta je najbolje za nas i građane Crne Gore. Uz dužno poštovanje svih, mislim da to nije pravi put. Strašno sam protiv toga da me bilo ko, mene i moj narod doživljava kao koloniju, kazao je ministar Mujović,koji je istakao da ''uz dužno poštovanje to nije pravi put i način kako se dobar odnos strane države prema Crnoj Gori može iskazati''.

-Javile su se određene sumnje da li bi eventualni raskid ugovora mogao da znači aktiviranje nekih nepovoljnih klauzula, odnosno neko plaćanje štete države Crne Gore, pa da ne bi ulazili u tu zonu da ova država trpi gubitke, kazao je Mujović, koji je decidan:Ugovor s koncesionarom mora se raskinuti. Razloga je više-nema igranja sa zdravljem građana Crne Gore i uvek kada nismo upotpunosti sigurni da li je neki projekat poguban po njihovo zdravlje, onda u tu priču ne smemo ulaziti, kazao je Mujović.

GI zdravi Mojkovac

JASNA PRAVILA

- Koncesionar je imao jasna pravila igre i to šta je trebalo da dostavi kako bi dobio neophodne dozvole u cilju pokretanja eksploatacije rude. Nažalost, dostavio je dokumentaciju koja je vrlo problematična. Nisam protiv investitora i investicija, ali se zakoni Crne Gore moraju poštovati, poslao je Mujović jasnu poruku ne samo investitoru, već i diplomatama ''čudnih manira'', ali i lobistima ne samo u Mojkovcu već i onih bliskimkrugovima koji će odlučiti o aktiviranju rudnika zarvrenig pre 33 godine, koji je doneo mnogo patnji i bola mnogim porodicama u Mojkovcu...