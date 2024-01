CRNOGORSKA TRAGEDIJA: Medojević otkrio kakva katastrofa je zadesila državu - Kancer je metastazirao, ne pomaže voda majko sa Korita Ivanova

POSLE tri godine zločinački sistem DPS terorizma, kako ga je okarakterisao lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević, nije ni taknut.

Foto: Printskrin TV Pink

- Svi ključni bosovi su na slobodi, sa milijardama krvavih para. Kad policija, ANB, Tužilaštvo i sudovi budu u funkciji narko terorista, ta je zemlja i društvo teško bolesno! Kancer je metastazirao. Država nestaje. Ne pomaže voda majko sa Korita Ivanova, ne pomaže ni trobojka, ni državna zastava, ni pop Milo, ni Krsto Zrnov, ni EU, ni građanske NVO, ni semnirai, ni istraživanja javnog mnjenja, ni gej parade, ni Picula, ni Lajčak, ni Bilčik - ocenio je Medojević.

On je istakao da je Crnoj Gori potreban veliki reset i promena sistema.

- Prvi korak je rušenje temelja bolesnog Sistema, kojeg je uspostavio Đukanović. Na temeljima pljačke, nemorala, korupcije, kriminala, duvanske i narko mafije i krvavog novca ne može se graditi srećna država. Mafijaška hobotnica se gađa u glavu. Ako joj otkinete samo pipak – on se ponovo vrati. Ali kako kada DPS jurišnici i dalje Đukanovića doživljavaju kao oca nacije. Ja sam Crnogorac i suverenista bio i kad je on bio Srbin i Miloševićev izbor. Možda je Đukanović otac neke nove nacije – Milogoraca, ali ja njoj ne pripadam - rekao je on.

(Borba)