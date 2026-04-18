Polumaratonskom trkom zvanično počeo 39. Beogradski maraton: Evo zašto je istorijski

JUTROS u devet časova, uz veliku energiju i hiljade trkača na ulicama, startovala je polumaratonska trka čime je zvanično otvoreno 39. izdanje Beogradskog maratona. Ovaj trenutak ulazi u anale najmasovnije sportske manifestacije u Srbiji, jer se maraton prvi put u svojoj istoriji održava tokom dva dana – danas, u subotu 18. aprila, i sutra, u nedelju 19. aprila.

Foto: M.Vukadinović

Dok polumaratonci trenutno savladavaju prve kilometre beogradskih ulica, grad pulsira u ritmu sporta i zajedništva. Današnji program je tek početak uzbuđenja: nakon jutarnjeg polumaratona, večeras u 18 časova na programu je trka na 10 kilometara, koja će dodatno zagrejati atmosferu pred centralni događaj.

Glavna maratonska trka na 42,195 kilometara zakazana je za sutra, u nedelju, sa početkom u osam časova ujutru.

Očekuje se da će tokom ova dva dana ulicama prestonice protrčati oko 14.500 takmičara koji dolaze iz čak 79 država. Ova neverovatna brojka potvrđuje status maratona kao jednog od najvažnijih međunarodnih događaja u Srbiji. Osim što je prvi dvodnevni maraton, ovogodišnje izdanje ima i poseban značaj kao uvertira za jubilarni 40. maraton, ali i za Evropsko prvenstvo u uličnom trčanju koje će naš glavni grad ugostiti 2027. godine.

Današnji start polumaratona označio je ujedno i početak velike manifestacije „Beogradski dani porodice“, čime je sportska borba dobila širi društveni kontekst. Direktor Beogradskog maratona, Darko Habuš, istakao nedavno je da je ovo događaj koji već skoro četiri decenije oblikuje identitet Beograda.

- Ono što Beogradski maraton čini posebnim je energija naših građana i to je slika koju danas šaljemo u svet. Ovo je manifestacija koja spaja ljude i promoviše vrednosti kao što su zdravlje, zajedništvo i istrajnost - poručio je Habuš.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: