PROBLEMI U PREVOZU: Oglasili se GSP i JKP "Beograd put"

Branka Borisavljević

04. 01. 2026. u 13:46

ZBOG snega koji od jutros veje u prestonici, ekipe JKP "Beograd put", a problema ima radu gradskog prevoza u pojedinim delovima grada.

To se posebno odnosi na delove grada koji su na uzvišenju dolazi do privremenih zastoja u saobraćaju, kažu u Gradskom saobraćajnom preduzeću.

Najkritičnija situacija trenutno je u Ustaničkoj ulici i Ulici Vojislava Ilića, gde su u zastoju linije gradskog prevoza 31, 17 i 308, kao i trole koje saobraćaju na toj trasi - 19, 21, 22 i 29. Takođe, do zastoja u saobraćaju je došlo i u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu.

Iz GSP-a navode da linije nisu ukinute, već da nastavljaju svoje trase čim ekipe JKP "Beograd put" prođu i očiste delove ulica od snega.

 

Prema rečima Gorana Todorovića iz JKP "Beograd put", zbog velikih padavina saobraćaj u Beogradu je usporen, a najviše je otežan gradski prevoz. On je istakao da je veliki broj ekipa na terenu i dodao da će najbolja situacija za čišćenje puteva biti u popodnevnim časovima, kada na ulicama bude manje vozila. Najveći problemi u saobraćaju javili u Kumodražu, gde je dvosmeran saobraćaj, a nema više traka.

Prvi prioritet "Beograd puta" su ulice kojima saobraća javni prevoz, a nakon toga će na red za čišćenje doći i ostala mesta.

