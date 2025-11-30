"ČUKAFEST" NA BANOVOM BRDU: Manifestacija koja afirmiše domaće autore i izvođače
U MALOJ sali Kulturnog centra Čukarica 6. decembra biće organizovan jedanaesti po redu "Čukafest".
Ova manifestacija organizuje se kako bi se afirmisali domaći autori i izvođači, osim toga tu su i gostovanja stranih umetnika. Publika će biti u prilici da čuje različite muzičke pravce.
- Ovogodišnje izdanje festivala, će nam ponuditi mešavinu fanka, fjužna, i džeza. Festival će biti u znaku dobre svirke, i pozivamo vas da uživate u nastupima bendova u kojima svira pregršt dobro poznatih muzičara srpske džez i rok scene - saopštili su organizatori.
Ulaz za sve posetioce je besplatan, program počinje 6. decembra od 19.30.
Preporučujemo
VREDNOST POVEĆANA ZA 10.000 DINARA: Grad Beograd od sutra deli vaučere
30. 11. 2025. u 18:20
"KARNEVAL LjUBAVI": Otvaranje izložbe u sredu u zgradi opštine Vračar
30. 11. 2025. u 17:23
PAO DEO PLAFONA U SPORTSKOM CENTRU "PINKI"
30. 11. 2025. u 16:01
KIRKOVIĆ! U Beogradu osvanuo mural posvećen tragično ubijenom Čarliju Kirku (FOTO/VIDEO)
29. 11. 2025. u 09:46
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)