"ČUKAFEST" NA BANOVOM BRDU: Manifestacija koja afirmiše domaće autore i izvođače

U MALOJ sali Kulturnog centra Čukarica 6. decembra biće organizovan jedanaesti po redu "Čukafest".

Foto: Milena Anđela

Ova manifestacija organizuje se kako bi se afirmisali domaći autori i izvođači, osim toga tu su i gostovanja stranih umetnika. Publika će biti u prilici da čuje različite muzičke pravce.

- Ovogodišnje izdanje festivala, će nam ponuditi mešavinu fanka, fjužna, i džeza. Festival će biti u znaku dobre svirke, i pozivamo vas da uživate u nastupima bendova u kojima svira pregršt dobro poznatih muzičara srpske džez i rok scene - saopštili su organizatori.

Ulaz za sve posetioce je besplatan, program počinje 6. decembra od 19.30.