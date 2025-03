OPET BRILJIRALI: Novi uspeh učenika Matematičke gimnazije

EKIPA Srbije iz Matematičke gimnazije ostvarila je odličan rezultat na Kavkaskoj matematičkoj olimpijadi - Nina Šušić osvoijla je prvu nagradu, druga je pripla Novaku Despotoviću i Marku Trajkoviću, a treća Vladimiru Brankoviću.

Foto: Matematička gimnazija

Olimpijada je održana od 14. do 19. marta u Majkopu (Rusija), uz učešće 158 učenika iz 15 zemalja. Takmičenje je održano u mešovitom formatu – uživo i onlajn. Takmičari su zadatke rešavali dva dana, svako od učenika je dobio po četiri zadataka i imali četiri sata na raspolaganju za tačan odgovor. Savki zadatak nosio je najviše sedam poena.

- Posebno ističemo uspeh Nine Šušić koja, uz to da je učenica prvog razreda gimnazije, na rang-listi seniorske (odnosno, najstarije, predviđene za maturante) lige deli apsolutno drugo mesto sa još dva takmičara, dok je samo jedan učesnik (i to iz Kirgizije) uspeo da u potpunosti reši sve zadatke. - navode u Matematičkoj gimnaziji.

Vođa ekipe bio je Vladimir Šarić, nastavnik matematike u Matematičkoj gimnaziji i Chief Learning Officer u Constructor Talent School.

Kavkaska matematička olimpijada organizuje se od 2015. godine. Tokom svih godina njenog postojanja učestvovalo je ukupno 1.339 učenika iz 22 zemlje sveta.