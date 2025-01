BESPLATNO TESTIRANJE ŽENA : Prevencija raka na Savskom vencu

INSTITUT za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uz saradnju sa Ministarstvom zdravlja i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), organizuje besplatno testiranje na HPV (humani papiloma virus) i PAP (papa test) za 10.000 žena.

Foto: V. Danilov

Usput, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije" poziva sve zainteresovane žene, od 30 do 65 godina, da urade besplatno testiranje koje se u ovoj zdravstvenoj ustanovi počelo obavljati od 13. januara u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, radnim danima od 8.00 do 18.00 i vikendom od 8.00 do 15.00.

Testiranje na HPV i papa test primenjuju se u cilju ranog otkrivanja premalignih i malignih promena na grliću materice.

Zainteresovane žene mogu da obave testiranje uz lični dokument, bez prethodnog zakazivanja.