KENGURČE STIDLJIVO IZLAZI IZ TORBE: Prinova autralijske životinje, rođena 2. januara polako se privikava na svet u zoo vrtu (FOTO)

BEOGRADSKI zoološki vrt je od 2. januara postao bogatiji za crvenu bebu kengura. Ona još nije dobila svoje ime, dok biolog Vrta dobre nade Kristijan Ovari za "Novosti" kaže da se pretpostavlja da je u pitanju devojčica jer se stidljivo vraća u maminu torbu.

Foto: Zoran Jovanovic

Ekipa "Novosti" je posetila najmlađeg člana Beogradskog zoološkog vrta koji uživa sa svojim mladim roditeljima u toplini prostora koji su u zoo-vrtu nazvali "Australija".

Biolog Ovari je ispričao za naš list kako je priželjkivan podmladak roditelja, a posebno je važno što se oni o njoj lepo brinu.

- Mama kengur je rođena kod nas, a nismo smeli da dozvolimo da dođe do ukrštanja u srodstvu, pa smo joj prošle godine doveli mužjaka iz Mađarske. Njih dvoje su mladi roditelji i nemaju više od šest godina, ali se o bebi savršeno brinu - priča Ovari.

Prema njegovim rečima, za zvaničan datum rođenja se uzima trenutak kada beba prvi put izađe iz torbe, iako se ona u torbi može zadržati i do desetak dana duže nego što je uobičajeno.

Na proleće stižu dva slona BIOLOG zoološkog vrta Kristijan Ovari radosno navodi da u vrt dobre nade narednih dana stiže i ris koji će se pridružiti koloniji sa oko 200 životinja. Na proleće stiže glavna atrakcija zoološkog vrta 2025. godine, dugo očekivana dva slona. Biće smešteni u potpuni novom adaptiranom prostoru rađenom prema evropskim standarima. Posetiocima neće biti dozvoljeno hranjenje zbog bezbednosti životinja i posetilaca. Ovari ističe da su inače njihovi favoriti u ishrani keks i banane.

Torbari su pri izlasku iz mamine torbe veličine malog prsta, a Ovari objašnjava dalji tok razvijanja života malene životinje.

- Kada kengur izađe iz materice bude veličine malog prsta, tada prelazi u maminu torbu gde ga čekaju četiri različite dojke, koje su različitih veličina i oblika koje daju različit kvalitet mleka, tako da može da hvata samo jednu. Kako beba raste, menja se i kvalitet mleka, samim tim mu treba više masnoća i proteina.

U zoološkom vrtu kengurima uveliko spremaju dvorište kako bi kada dođe lepo vreme bila prava zanimacija. Za potpuni doživljaj biće posađeni i bambusi.

Biolog ističe da posetioci koji oblilaze bebu kengura treba da se "naoružaju" strpljenjem, a ne šargarepom, jer je beba kengur mala i plašljiva.

- Ako posetici budu imali strpljenja i ostanu desetak minuta, beba će ih nagraditi svojim prisustvom i doskočiće do stakla - kaže Ovari.

Poreklo imena kengur potiče od 1770. godine, kada je engleski kapetan Džejms Kuk spomenuo ovu reč navodeći da je to vsta životinja.

- Kada se kapetan Kuk prvi put iskrcao na tlo Australije ugledavši kengure je upitao domorce "šta vam je to", a on mu je na aboridžanskom jeziku odgovorio "ganguru", što je značilo "ne razumem", dok je Kuk misliviši da je to naziv životinje i upisao na engleskom tu reč. On je tada prihvatio ovaj naziv za do tada nepoznatu vrstu životinje, i tako je i sada - šaljivo je ispričao Ovari.