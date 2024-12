BESPLATNE RADIONICE: Tokom zimskog raspusta za obrenovačke đake

OBRENOVAČKI školarci će imati priliku da, tokom zimskog raspusta, uživaju u besplatnim kreativnim radionicama - fotografije, umetnosti recklaže, filmskoj, programiranju i pravljenju novogodišnjih ukrasa.

Foto: Opština Obrenovac

Načelnik odeljenja za informisanje i brigu o mladima Boris Bogdanovski uputio je poziv mladima iz Obrenovca da se prijave za učešće u zimskim radionicama.

- Ove godine organizujemo pet radionica za koje su mladi iskazali najviše interesovanja - rekao je Boris Bogdanovski, načelnik odeljenja za informisanje i brigu o mladima opštine Obrenovac. - Radionicu fotografije vodi naš polaznik, koji je stekao nova znanja tokom prethodnih kurseva koje smo realizovali uz podršku Ministarstva turizma i omladine.

Prijavljivanje traje do 5. januara, a radionice će se održavati od 8. januara do kraja zimskog raspusta. Svi zainteresovani mogu podneti prijave putem on line prijavnog formulara na sajtu opštine.