SUTRA POČINJE RASPRAVA O RAZVOJU: Opština Stari grad usvaja strateški dokument

JAVNA rasprava o Nacrtu plana razvoja opštine Stari grad za period od 2025. do 2031. godine, održavaće se od sutrs do 23. decembra.

GO Stari grad

Opština je pozvala predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja građana, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o ovom strateškom dokumentu javne politike.

Prema programu, Nacrt Plana razvoja opštine biće predstavljen na otvorenom sastanku (okrugli sto) koji će se održati 23. decembra.

Svi zainteresovani sugrađani i učesnici javne rasprave mogu se za sve potrebne informacije obratiti Bojanu Bojiću, svakog radnog dana od 10 do 14 časova na telefon 011/3300678 ili elektronskim putem na e-mail: bbojic@starigrad.bg.ls.gov.rs. Primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti i poštom na adresu: Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja za period od 2025. do 2031. godine, Opština Stari grad, Makedonska ulica broj 42, Beograd, sa naznakom: "Za javnu rasprava o Nacrtu Plana razvoja", najkasnije do 23. decembra.