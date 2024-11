ŠAPIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE U BEOGRADU: Pogledajte nova rešenja koja će potpuno promeniti sliku grada (FOTO)

GRADONAČELNIK Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će i ove godine, kao i prethodne dve, sva beogradska deca do 19 godina dobiti novogodišnje vaučere u vrednosti od po šest hiljada dinara.

Foto: Grad Beograd

Kako je precizirao na današnjoj konferenciji na novinare, distribucija u svim predškolskim i školskim ustanovama će početi u naredni utorak, a vaučere će dobiti i svi zaposleni u obrazovnim ustanovama, što je način da se pomogne tom sektoru.

– Iznos je šest hiljada dinara po detetu. Prodavnice u kojima će vaučeri moći da se iskoriste biće odštampane na flajeru, a asortiman robe biće širok, od sportske opreme, preko bebi opreme i igračaka. Kao što sam i ranije pričao, nastavljamo da sprovodimo sve socijalne mere, a ovo je jedna od njih – naveo je Šapić.

Naglasio je da će, kao i lane, vaučeri imati važenje do 1. marta 2025. i ovom prilikom zamolio je građane da ih iskoriste u tom roku. Period korišćenja mora da bude ograničen jer se iskorišćenost plaća iz budžeta grada, dodao je Šapić.

Foto: Grad Beograd

– Iskorišćenost je prošle godine bila ogromna i išla je preko 95 odsto, ove godine između 90 i 95 procenata, tako da ljudi već znaju za to. Dakle, s vaučerima nastavljamo – rekao je gradonačelnik.

Šapić je najavio i akciju subvencionisanja uređenja i renoviranja stambenih zgrada u iznosu od 20 odsto, kao što su zamena lifta, popravka krova, uređenje fasade, krečenje hodnika i zajedničkih prostorija, te zamena dotrajalih drvenih elektroormara, što će se sprovoditi kroz Javno komunalno preduzeće „Gradsko stambeno” .

– Prijava će se vršiti elektronskim putem od 1. do 15. decembra, tako što će se popunjeni formular, koji će biti na sajtu Grada Beograda, poslati u „Gradsko stambeno”. Takođe, na sajtu ćete pronaći i sve potrebne korake za prijavljivanje. Obaveza stambene zajednice jeste da ima 95 odsto uredno plaćenih prethodnih računa, kao i odluku skupštine stanara da je saglasna da se izvode određeni radova. Nakon prijave videćemo koliko će interesovanje biti za ovakav vid subvencionisanja i ukoliko bude dosta zainteresovanih stambenih zajednica takvu akciju ponovićemo i sledeće godine – rekao je prvi čovek Beograda i istakao da je cilj ovakvog vida pomoći da se poveća kvalitet življenja i rasterete građani koji žele da urede svoje zgrade.

Foto: Grad Beograd

Kako je naveo, iz ovog preduzeća neće uticati na odluku kakvog kvaliteta će biti materijal koji će se koristiti prilikom preuređenja, već će to biti odluka skupštine stanara.

– To znači da ćete moći da stavite i skuplji i jeftiniji lift u zavisnosti za kakav ste se dogovorili, a grad će to subvencionisati sa 20 odsto – objasnio je on.

Govoreći o saobraćajnim rešenjima u gradu Šapić je najavio izgradnju tri kružna toka u samom centru grada. što će rasteretiti saobraćaj i učiniti ga protočnim, a da se kreće od raskrsnice ispred Skupštine grada, deo između Trga Nikole Pašića, Starog dvora i Narodne skupštine.

– To je potpuno nedefinisana raskrsnica uz stalni rizik od mogućeg sudara. Tu ćemo napraviti jednu vrstu kružnog toka i omogućićemo kretanje u dva-tri pravca, što do sada nije bilo moguće. Tu ćemo i proširiti stajališta za javni prevoz nauštrb nekoliko parking-mesta koja koriste zaposleni u Skupštini grada. Ulica Dragoslava Jovanovića biće jednosmerna već od 9. decembra, tako da će ulaz u garažu biti iz pravca Trga Nikole Pašića, leva traka će biti žute boje za ulazak u garažu, a desnom trakom će se prolaziti kroz ulicu ka Ulici kralja Milana. Na Terazijama, kod Igumanove palate, takođe ćemo napraviti mali kružni tok, zahvaljujući kome ćemo dobiti pravce kretanja koji do sada nisu postojali. Svuda ćemo zadržati semafore, ali ćemo gledati da u toku dana oni što više budu otvoreni. Zatim kod Prizrenske radimo još jedan kružni tok, koji će uz ova dva potpuno rasteretiti saobraćaj. Svi kružni tokovi će omogućiti vozačima da poštuju pravila, a ne da ih krše kao što je do sada bio slučaj. Kod Palate Albanija biće stajalište isključivo za taksi vozila – pojasnio je Šapić.

Foto: Grad Beograd

Gradonačelnik je rekao da će veliki pešački prelaz kod Trga republike biti ukinut, jer, kako je precizirao, kod Doma omladine već postoji jedan, a na mestu gde se nalazi šrafirani deo na asfaltu napraviće se ostrvo čime će se jasno ukazati na linije kretanja. Slično ostrvo biće napravljeno i na raskrsnici kod Narodnog pozorišta.

Šapić je naglasio da će Vasina ulica ubuduće biti otvorena za sva vozila.

– Ova ulica više neće biti zona ograničenog saobraćaja za autobuse i trolejbuse već dvosmerna ulica otvorena za sve. Na taj način povezaćemo Kalemegdan i ceo taj deo grada sa Trgom republike, izbacujemo saobraćaj po dorćolskim ulicama koji je pravio strahovitu gužvu. Vasinom će moći da se ide do Uzun Mirkove, ostaje i okretnica za autobuse, taksi stajalište će biti bolje uređeno, moći će da se izađe na Parisku ulicu, koristi i parking u Rajićevoj i izađe na Ulicu cara Dušana, bez kretanja i stvaranja gužvi po malim dorćolskim ulicama. Pokušaćemo da sve završimo do Nove godine i da kada se bude završilo uređenje Trga Nikole Pašića i ovi radovi budu obavljeni – istakao je Šapić.