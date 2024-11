ZEMUN I SAVSKI VENAC BEZ VODE: Radovi na vodovodnoj mreži "suše" slavine

ZBOG stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Savski venac, danas od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u Dobropoljskoj ulici, saopšteno je danas iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

I Zemunci će takođe, istog dana, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži od 8,30 do 18 sati, ostati bez vode i to u delu Pregrevičke ulice i od Branka Pešića do Slavonske ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a nadležni apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na našoj veb adresi www.bvk.rs.