POČINJE ZIMSKA SEZONA NA ZATVORENIM BAZENIMA: Ovo su detaljne liste termina, cene karata i temperatura vode

HLADNIJI dani su stigli, ali za ljubitelje plivanja nema brige jer su zatvoreni bazeni odredili termine. Sugrađani koji uživaju u ovoj aktivnosti mogu da odu u sportske centre „Tašmajdan”, „Voždovac”, „Milan Gale Muškatirović”, „11. april” i u Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”.

U bazenu „Taš” temperatura vode iznosi oko 27 stepeni Celzijusa, a za posetioce je otvoren radnim danima u dva termina – od 6 do 9 sati i od 13 do 18 časova, dok vikendom radi od 13 do 17 sati.

Cena pojedinačne karte je 600 dinara, a mesečne od 3.500 do 6.000, u zavisnosti od broja termina. U ponudi su i polugodišnja članarina za 28.000 i godišnja koja iznosi 50.000 dinara.

Povlašćene mesečne karte mogu da kupe učenici i studenti za 4.000, kao i seniori za 2.500 dinara.

Na bazenima na Voždovcu termini su podeljeni na jutarnji i popodnevni u toku radne nedelje – od 6 do 9 i od 13 do 16 časova, tada je karta 300 dinara, a vikendom je otvoren od 13 do 16 sati i ulaz košta 600 dinara. Mesečna članarina za rekreativno plivanje je 7.000 dinara.

U SRC „Milan Gale Muškatirović” realizuju se tri termina od ponedeljka do petka, dok se subotom može plivati – od 6.15 do 8, od 13 do 15 i od 21 do 23 sata, a nedeljom od 13 do 15 i od 21 do 23 sati.

Prilikom korišćenja zatvorenog bazena obavezno je nošenje zaštitne kape za plivanje. Cena karte za odrasle iznosi 400 dinara, za decu 250, a za osobe sa invaliditetom 200.

Mesečna članarina je 4.500 dinara, a 12 termina 3.500. Učenici i studenti ostvaruju popust, pa njihova mesečna košta 3.000, a 12 ulazaka 2.500.

Penzioneri uz karticu „Stari grad misli na tebe“ mogu besplatno da koriste bazene ponedeljkom, sredom i petkom od 12 do 13.30 časova.

Na Novom Beogradu sportski kompleks „11. april” sadrži tri zatvorena bazena – mali, srednji i veliki. Rekreativno plivanje u jutarnjem terminu radnim danima se realizuje po dužini bazena, a u ostalim terminima po širini.

Veliki bazen otvoren je u više termina. Subotom je bazen posetiocima na raspolaganju – od 11 do 14 i od 21 do 23 časa, dok je nedeljom otvoren 10 do 14 i od 21 do 23 sata.

Cena karte je 600 dinara, za decu 300, a uz đačku knjižicu ili indeks u terminima od 13 do 15 časova radnim danima su 400 dinara. Osam termina košta 3.600 dinara, a mesečna karta 8.600. Godišnja članarina, koja važi i za otvorene bazene u toku letnje sezone je 66.000, a za đake i studente 33.000.

Obrenovački bazeni dnevno imaju više termina i njihova cena se razlikuje zbog sadržaja. Biznis termini – 450 dinara, rekreacija sa saunom – 650, plivanje – 550, rekreacija za žene – 320, škola plivanja – 450 i noćno kupanje sa saunom – 600 dinara. Cena karata za decu od tri do sedam godina je 250 dinara.

