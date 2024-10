SPOLJA KAO NEKAD, IZNUTRA MODERNA: Rekonstrukcija Trgovačke škole trebalo bi da bude završešena u julu sledeće godine

SLEDEĆU školsku godinu đaci Trgovačke škole započeće u potpuno rekonstruisanoj zgradi.

Foto: M. Anđela

U toku su obimni radovi na sanaciji ove obrazovne ustanove u centru grada u Hilandarskoj ulici. Zgrada će u skladu sa preporukama Zavoda za zaštitu spomenika kulture, zadržati spoljašnji izgled i autentičnosti i jedinstvenost predratne arhitekture, ali će dobiti lift i platformu za ulazak osoba sa invaliditetom.

Radovi su, kako podseća Aleksandra Čamagić, sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu, počeli u aprilu i trajaće do jula 2025. godine.

- Zgrada Trgovačke škole izgrađena je pred sam početak Drugog svetskog rata 1939. godine i osim što je i prvobitno bila namenjena u obrazovne svrhe, bila je i dom trgovačke omladine - kaže Čamagićeva. - Ovo zdanje je gradu poklonila velika zadužbinarka i dobrotvorka Evgenija Naumović Kiki.

Dok traju radovi, đaci će imati nastavu u Školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju i u OŠ "Kralj Petar Prvi". Rekonstrukcija se najviše odnosi na unutrašnjost škole.

- To, pre svega, podrazumeva radove na funkcionalnosti same zgrade - navodi Čamagićeva. - Sve učionice biće izmeštene na prvi sprat, u potkrovlju će se nalaziti tehničke prostorije, zbornica, galerija, biblioteka i svečana sala. Nakon sanacije škola će imati 24 učionice opšte namene i pet specijalizovanih kabineta. U planu je i povećanje vodovodnih instalacija. Najveća promena biće ugradnja lifta od prizemlja do potkrovlja, kako bi osobama sa invaliditetom bilo olakšano kretanje. Osim toga, na samom ulazu u zgradu biće postavljena i kosa platforma.

Trgovačka škola je jedna od četiri obrazovne ustanove u kojima je u toku kompletna rekonstrukcija. Majstori uveliko rade u Sportskoj i u Gimnaziji u Mladenovcu, ali i Osnovnoj školi "Oslobodioci Beograda".

Grad Beograd u ovom trenutku izvodi i radove na rekonstrukciji krova u OŠ "Dule Karaklajić" u Lazarevcu i u OŠ "20. oktobar" na Novom Beogradu - kaže Čamagićeva. - U OŠ "Milena Pavlović Barili" u toku je sanacija dela fasade i krova. U tekućoj godini, izvedeni su građevinsko-zanatski radovi u OŠ "Kralj Petar II Karađorđević" i uređeno dvorište OŠ "Laza Kostić" u Novom Beogradu.