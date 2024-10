VESIĆ U "JUTARNJIM NOVOSTIMA": Izdato rešenje o građevinskoj dozvoli za izgradnju novog Savskog mosta

MINISTARSTVO građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture jutros je izdalo rešenje o građevinskoj dozvoli za izgradnju novog Savskog mosta, izjavio je za "Jutarnje novosti" ministar Goran Vesić.

Foto: Printskrin

- Mi smo 19. septembra izdali rešenje o uklanjanju Starog savskog mosta. Znači da je moguće graditi novi Savski most. Pre 7-8 godina raspisan je arhitektonsko-tehnički konkurs, imali smo veliki međunarodni konkurs za izgled Savskog mosta, zatim postoji studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Taj konkurs je obezbedio da se taj most prvo uklopi u to kako izgledaju beogradski mostovi, a drugo u okolinu. To je zaista urađeno fantastično. Mi smo kao Ministarstvo dali dozvolu da Grad Beograd, na osnovu Direkcije, prvo počne uklanjanje Starog savskog mosta, a onda izgradnju novog. Kada će to biti, zavisi od Direkcije. To ne radi Ministarstvo, ali smo mi ono što je naša obaveza uradili i sada je moguće pristupiti izgradnji novog mosta - rekao je ministar Vesić.