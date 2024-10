Sindikalna organizacija GSP "Beograd" obratila se građanima

POVODOM kampanje obmanjivanja javnosti, a koja traje duže vreme, i prevazilazi granice bezobrazluka i mašte, Samostalni sindikat GSP Beograd i Sindikat zaposlenih GSP smatraju svojom obavezom da se obrate građanima Beograda, korisnicima usluga javnog prevoza, navodi se u saopštenju Sindikata.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Naime, više ljudi koji se predstavljaju kao zastupnici interesa zaposlenih GSP, niti rade u GSP, niti su ikada ralili u GSP i zastupaju ukupno 42 radnika, što je 0,007% od broja zaposlenih u GSP, svakodnevno u sredstvima javnog informisanja i na televizijama, društvenim mrežama i sl. iznose teške laži i na taj način uznemiravaju i zaposlene u preduzeću i javnost.

Stalno slušamo priče da se pogoni GSP-a gase, da sledi veliko otpuštanje zaposlenih, da su sve autobuske linije otete od GSP-a, da se GSP privatizuje i da se GSP svodi samo na tramvaje, i trolejbuse. Pričaju da su vozila neispravna, da građani nisu bezbedni u vozilima ITA. Sve ovo dovodi do toga da su zaposleni u preduzeću uplašeni za svoju egzistenciju, a građani za bezbednost u vozilima. Za sve to, priznajemo, snosimo deo krivice, jer se nismo obazirali na to medijsko bombardovanje neistinama i izmišljotinama, pa se nismo na ovaj način oglašavali, ne sluteći da će ovo otići ovako daleko, gebelsovskim metodama da se više puta ponovljena laž pretvara u „istinu“ koja plaši narod.

Kao jedina dva reprezentativna sindikata, koja predstavljaju više od 4.700 zaposlenih GSP ili preko 850 zaposlenih, želimo da demantujemo laži i kažemo istinu.

A istina je sledeća:

1. Da se vodi prljava politička kampanja predsednika sindikata u medijima, gde iznose neistine i izmišljotine, zauzvrat dobijaju ozbiljnu finansijsku nadoknadu.

2. Da smo posle određenih nesporazuma, uspostavili izuzetno dobru saradnju sa

gradonačelnikom i kabinetom gradonačelnika gospodina Aleksandra Šapića, koja traje i unapređuje se već više od godinu i po dana.

3. Da smo uključeni kroz socijalni dijalog sa rukovodstvom grada i menadžmentom u bitna dešavanja u vezi sa JKP GSP Beograd, a kroz to smo postigli sledeće:

Vozni park preduzeća se obnavlja i vozila nikada nisu bila novija. U GSP stiže 150 novih, gasnih autobusa, a očekujemo da će sledeće godine biti nabavka za još 250 novih autobusa. Sa do sada nabavljenim vozilima, time će se zanoviti kompletno autobuski vozni park.

Očekuje se isporuka 25 novih tramvaja, od kojih će prvi stići već na proleće 2025. god., a uskoro se raspisuje tender za još 100 novih tramvaja. Uskoro će biti raspisan tender za nabavku 80 novih trolejbusa. Zarada vozača je više puta povećana u pomenutom periodu, a najnovije povećanje primenjuje se od 1. 10, a isto se odnosi i na radnike održavanja i još



Takođe, u planu je i povećanje za otpravnike i još neke kategorije zaposlenih (referente saobraćaja i sl.) od januara 2025. god. I sva ova povećanja su mimo onih povećanja koja propisuje država, odnosno kolektivni ugovor.

Sve uz komentar da nismo zadovoljni u potpunosti, i da će na temu zarade vozača, radnika održavanja i još nekih kategorija zaposlenih biti još razgovora i pregovora, da ne bi odlazili iz Srbije, jer su to deficitarna i jako bitna zanimanja, jer prevoze nas i našu decu, naše sugrađane i jako je bitno da vozač bude zadovoljan i fokusiran samo na vožnju, a ne kao nekad da razmišlja da li će imati svom detetu da kupi kiflu za doručak i slične stvari.

U preraspodeli linija, ukupan broj vozila GSP-a biće nešto manji, jer je to jedini način da vozači imaju dva slobodna dana i voze odmorni, dakle optimizovan je broj u skladu sa resursima preduzeća. A kada stignu nova vozila koja smo pomenuli, smanjivanjem intervala povećavaće se i broj vozila GSP-a na ulicama i doći će do broja koji imamo u ovom trenutku, uz uslov da obezbedimo potreban broj novih vozača u roku od godinu dana.

I sve ovo verovatno je dugačko za čitanje, ali je najkraće

sve gore navedeno da se obrazloži detaljnije, a to će biti uskoro, gostovanjem u televizijskim emisijama, intervjuima za štampane medije, i kao i putem socijalnih mreža.

Uglavnom, ukratko smo istinu prezentovali kroz brojke i činjenice, i to je najbolji način za odgovor na izmišljotine i neistine. Kroz istoriju mnogi su pokušavali da uruše i rasture GSP, ali nikad ovako komične spodobe lažno se predstavljajući.

Naša 2 sindikata imaju legitimaciju, nastavljamo dalje borbu za unapređenje GSP-a i kvaliteta saobraćaja u Beogradu. Svaki problem koji imamo, prvo ćemo izneti pred upravu grada Beograda, i verujemo, uspešno prevazići. Tek ukoliko ne prevaziđemo problem, obraćaćemo se javnosti. Zaposlenima poručujemo da ne brinu i da neće biti nikakvog gašenja pogona i otpuštanja, već samo mnogo novih vozila i povećanja zarade i poboljšanja uslova pada.

Gradonačelniku Šapiću i upravi grada Beograda se zahvaljujemo na saradnji i razumevanju, pohvaljujemo sve ove izuzetne rezultate i planove, ali i poručujemo da ćemo morati još puno zajedno da razgovaramo i pregovaramo da bismo došli do zadovoljavajućeg stepena standarda zaposlenih, posebno vozača i radnika održavanja.