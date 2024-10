ZA NEPLAĆENU RATU LIČNA ODGOVORNOST: Novi kredit za uređenje zgrada izaziva brojne nedoumice Beograđana

MOGUĆNOST da stambene zajednice uzmu kredit kako bi uredile svoju višespratnicu izaziva brojne nedoumice.

Privatna arhiva

"Gradsko stambeno" potpisalo je memorandum o saradnji sa jednom bankom, i ovim ugovorom oni su se obavezali da budu jemac stambenim zajednicama u slučaju da ne mogu da otplate svoje zaduženje. Iako u ovom preduzeću tvrde da stanari neće imati obaveze prema njima ako preuzmu dug, nameće se pitanje da li jedno javno preduzeće zaista može da "oprosti" otplatu dugovanja.

Rate kredita otplaćivale bi se kroz račun "Infostana", a prema rečima profesionalnog upravnika Ljubiše Banovačkog, na ovaj način rizik da dug banci ne bude vraćen, sveden je na minimum.

Ponuda MEMORANDUMOM o saradnji, "Gradsko stambeno" postaje jemac za one stambene zajednice koje odluče da uzmu novac kako bi sredili fasadu, krov ili zamenili lift. U slučaju da stanari ne mogu da vrate dug, ovo gradsko preduzeće bi otplatilo ostatak. Iako ovo izgleda kao dobra ponuda, Beograđane ipak brine da li bi onda oni imali obaveze prema "Stambenom", jer zvuči neverovatno da bi jedno gradsko preduzeće "oprostilo" dug.

Pojedine banke već par meseci u svojoj ponudi imaju i kredite koje su bile namenjene stambenim zajednicama. Stambene zajednice odlučivale su se da apliciraju za ove pozajmice i tako završe neophodne velike radove u zgradama, ali je bilo neophodno da za kredit obezbede i učešće.

- Potpisivanje memoranduma između "Stambenog" i banke mnogo može da olakša stanarima koji se odluče da uzmu ovaj kredit - kaže Banovački. - "Gradsko stabeno" završava svu administraciju, nema javnih nabavki koje mogu da traju i po nekoliko meseci, a ono što je najbitnije, stambene zajednice ne moraju da obezbede učešće, a i kamate su manje za ove kredite. S obzirom na to da će građani rate plaćati kroz "Infostan", to smanjuje mogućnost da pojedini stanari izbegnu svoje obaveze. To su računi objedinjene naplate, ne može da se izbaci neka stavka sa računa. Tako da u slučajevima kada jedan stanar ne bi platio svoje obaveze za kredit, "Infostan" bi njega lično tužio, a ne stambena zajednica.

U slučaju da se većina stanara odluči za kredit, čitava stambena zajednica se zadužuje.

Foto: Unsplash

Do para posle dva sastanka

Direktor JP "Gradsko stambeno" Aleksandar Jakšić objasnio je kako izgleda procedura za dobijanje kredita. One stambene zajednice koje bi se odlučile na ovaj korak, mogle bi da dobiju novac i obezbede radnike kroz dva sastanka stambene zajednice.

Nekada su stanari bili primorani da čekaju po nekoliko meseci kako bi rešili svoje probleme u višespratnici. Prema Jakšićevim rečima, u proseku je prolazilo od tri do četiri meseca dok se ne odabere izvođač radova.

- Prvo bi izašle naše ekipe za procenu, pa onda ide javna nabavka i sve to oduzima mnogo vremena. Sa ovim kreditima stanari se sastanu i donesu odluku, onda nam jave da hoće kredit. Naše preduzeće uradi projekat i završi administraciju, izvođači radova daju ponude, onda banka da svoju cifru. Mi sve ovo dostavljamo stambenoj zajednici koja na drugom sastanku bira izvođača radova i odlučuje koliko godina želi da otplaćuje kredit - rekao je Jakšić.

Kako su najavili u "Stambenom" zainteresovani stanari već od ponedeljka biće u prilici da podnesu zahteve za izvođenje investicionih radova koji će se finansirati iz kredita.