KARAVAN LJUBAVI U BEOGRADU: Dobrovoljno davanje krvi širom prestonice

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije i Fondacija "Karavan ljubavi" organizuju tradicionalnu jesenju akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Ekipe će biti na terenu na brojnim lokacijama od danas do nedelje.

Kako su saopštili organizatori, transfuziološki autobus biće parkiran ispred Crkve svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od 9.00 do 14.00 časova. U subotu akcije su planirane i u tržnom centru u Borči od 10.00 do 15.00 i ispred Gradske opštine Čukarica od 10.00 do 14.00 časova. Beograđani će u nedelju moći da daju krv od 10.00 do 14.00 ispred tržnih centara u Jurija Gagarina i kod Ade Ciganlije.

Svi dobrovoljni davaoci koji krv daju na ovim lokacijama, dobiće mali znak pažnje.