ŠAPIĆ: Predložiću da Savska ulica postane Bulevar kralja Aleksandra I Karađorđevića

GRADONAČELNIK Beograda Aleksandar Šapić položio je danas venac i odao počast povodom 90. godišnjice smrti kralja Aleksandra I Karađorđevića kod Kraljeve česme u rekonstruisanom parku u Lisičjem potoku.

Foto: Grad Beograd

Gradonačelnik je tom prilikom najavio da će predložiti Skupštini grada da Savska ulica ponese ime našeg kralja.

– Lično ću se angažovati kako bi se konačno realizovala i inicijativa predsednika Srbije Aleksandra Vučića, podneta pre gotovo sedam godina, da Aleksandar Karađorđević dobije spomenik u glavnom gradu i mislim da je sramota što to već do sada nije urađeno – rekao je gradonačelnik.

Šapić je istakao da je izuzetno važno danas se okupiti i odati počast kralju Aleksandru I Karađorđeviću koji je ubijen u atentatu pre 90 godina u Marselju. Takođe se složio sa prethodnim govornicima da je ubistvo Aleksandra promenilo tok istorije srpskog naroda, čije se posledice osećaju i danas.

– Konsekvence se osećaju i danas, zbog čega će nam trebati mnogo više mudrosti, snage i jedinstva u budućnosti. Kralj Aleksandar je bio ujedinitelj, jer je razjedinjavanje srpskog naroda trajalo vekovima, dok je komunistički režim takvu stvar doveo do vrhunca – ukazao je Šapić i dodao da je kralj Aleksandar jedan od najvažnijih ličnosti u našoj istoriji i takvo mesto zaslužuje u srpskom društvu, kulturi i istoriji.

On je izrazio zadovoljstvo što je u poslednjim godina počela obnova sećanja slavne srpske istorije.

–Tu pre svega mislim na period balkanskih i Prvog svetskog rata, koji su pod komunističkim režimom svesno zapostavljeni. Zato je i važno da, pre svega zbog nacionalnog pomirenja, počnemo da govorimo istinu. Da iz nas ne izvire bes i mržnja, kao i da znamo da oprostimo, jer pitanje je da li ćemo ubistvo kralja Aleksandra moći da nadoknadimo ako ne budemo imali nacionalno jedinstvo – ukazao je prvi čovek srpske prestonice.

Šapić je istakao da se do pre samo par godina ime Aleksandra Karađorđevića nije baš ni pominjalo ili nije smelo da se pominje u javnosti.

– Termin Jugoslavija se isključivo vezuje za komunističku Jugoslaviju, ne spominje se Aleksandrova Jugoslavija. Ja nemam ništa protiv Aleksandrove Jugoslavije, ona je bila srpska Jugoslavija, ali imam protiv Brozove, ona je bila antisrpska i to je velika razlika. Važno je da te dve stvari jasno odvojimo – naglasio je gradonačelnik.

Šapić je istakao da je velika naša sramota što do pre samo par godina ovaj čovek u Beogradu nije imao ni ulicu.

– On još uvek nema spomenik, to je još veća sramota, a za koji je doneta odluka 2018. godine. Zašto ovo već sedam godina nije sprovedeno ja ne znam, ali ću je ja sprovesti i napravićemo spomenik. Prema mom mišljenju, napravljena je još veća sramota kad mu je dodeljena ulica krajem 2018. godine na obodu grada, dugačka 50 metara u naselju Leštane, gde se nalaze četiri nelegalne kuće. Pokušaću i to da ispravim, da li ću uspeti videćemo. Moj predlog će biti da Savska ulica ponese ime Bulevar kralja Aleksandra Karađorđevića. To je ulica koja se uliva u ulicu njegovog pradede, Karađorđevu. To je bulevar koji mestom i značenjem apsolutno odgovara istorijskoj važnosti koju nosi kralj I Aleksandar Karađorđević. Da li ću i u tome uspeti, videćemo, danas sam vas obavestio o onome što ću predložiti Skupštini grada – rekao je Šapić.

Za stvari u koje veruje, Šapić je naveo da se bori koliko je god to moguće.

– Ukoliko verujemo u iste ili slične stvari i u njihovu važnost, onda ne možemo da čekamo idealne uslove, okolnosti i ljude koji vam se dopadaju od glave do pete da biste dali svoj doprinos određenim bitkama i borbama. U tom slučaju nijednu nećemo dobiti. Ukoliko bi se svako od nas, ne samo prisutnih nego i onih koji dele naše mišljenje, a verujte, to je većinska Srbija, slično ponašao, onda bi i možda i istorija imala drugačiji tok i budućnost koja nas čeka bila bi malo drugačija i povoljnija po srpski narod – zaključio je Šapić.

Predsednik Udruženja „Kraljevina Srbija” Miloš Pavković je, obraćajući se prisutnima, pročitao pismo prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića.

– Devet decenija je prošlo od dana koji je sudbinski uticao na dalji tok istorije ne samo naše zemlje nego Evrope i sveta. Jugoslavija je izgubila velikog kralja, vizionara, onoga koji je malu državu na udaru velikih sila i unutrašnjih problema pazio i čuvao. Danas se prisećamo čoveka koji je vodio naš narod kroz neka od najtežih vremena u našoj istoriji. Posebno sam zahvalan gradonačelniku Šapiću na obnovi ovog značajnog spomenika jer Lisičji potok danas predstavlja simbol koji moramo braniti i čuvati za sledeće generacije – citirao je Pavković poruku iz pisma prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. On je ovom prilikom gradonačelniku Šapiću poklonio knjigu o kralju Aleksandru Karađorđeviću.

