ŠAPIĆ: Novoformiranom obilaznicom građani će brže stizati sa jednog na drugi kraj grada nego da voze kroz centar

NOVOFORMIRANI unutrašnji magistralni prsten povećaće protočnost saobraćaja od Brankovog mosta do početka Bulevara vojvode Bojovića i smanjiti gužve jer koristeći ovu obilaznicu građani će daleko brže stizati s jednog na drugi kraj grada nego kada voze kroz centar, rekao je danas gradonačelnik Aleksandar Šapić prilikom obilaska novog kružnog toka u Pop Lukinoj i završenih radova u Karađorđevoj ulici.

Foto: Grad Beograd

On je istakao da su u toku leta završeni radovi na ovom delu Karađorđeve ulice od Brankovog mosta do početka Bulevara vojvode Bojovića.

– Pre svega urađeno je spuštanje kod Pop Lukine ulice, kao i kružni tok koji smo uradili jer je saobraćajnica bila izuzetno kompleksna. Proširili smo Crnogorsku ulicu, pomerili smo vozila koja su bila praktično na kolovozu, probili skretanje desno u Karađorđevu. Pored toga potpuno smo ovde presvukli asfalt i sklonili kocku koja je bila neuslovna za saobraćaj koji ovde funkcioniše i koji će tek da funkcioniše. Na raskrsnici Pariske i Vojvode Bojovića i Karađorđeve smo pomerili pumpu, proširili raskrsnicu, napravili po dve trake i učinili da deo koji je drastično kočio saobraćaj u ovom delu grada i na ovaj način postane protočan. Ukinuli smo tri semafora koji su bili bespotrebni i učinili da ova ulica bude upravo ono što i treba da bude, a to je jedna od tranzita i malih obilaznica oko centra grada – rekao je Šapić.

On je apelovao na sve vozače koji idu od strane Novog Beograda i prelaze u stari deo grada isključivanjem u Karađorđevoj ulici da koriste ovaj tranzit ulaskom u Vojvode Bojovića.

– Prolaskom oko Kalemegdana vozači stižu do Ulice cara Dušana, čak i do Francuske dva i do tri puta brže nego da idu kroz Terazijski tunel i putem koji najveći deo Beograđana koristi. Prosto to je jedna vrsta navike jer je ovaj deo grada uvek bio „zapetljan”, a mi sada sve radimo da povećamo protok saobraćaja i da možete da zaobiđete centar grada i stignete brže – rekao je gradonačelnik.

Takođe je najavio za jesen, a u skladu sa vremenskim prilikama, nastavak proširenje Bulevara vojvode Bojovića.

–Želimo da imamo po dve saobraćajne trake u jednom smeru oko Kalemegdana, sve do Ulice cara Dušana. Time ćemo omogućiti da se magistralno povežu centar grada sa donjim Dorćolom, i u nastavku sa ulicom 27. marta, a da pritom vozači izbegnu Terazijski tunel. Takođe je dogovoreno sa preduzećem „Beograd na vodi” da se od naredne godine gradi još jedna saobraćajnica, koja će imati isključenje iz Karađorđeve ulice i koja će ići paralelno sa rekom Savom. Ona će prolaziti ispod Starog savskog mosta, kao i budućeg novog mosta i nastavku ulivati u Bulevar Vudra Vilsona i dalje tom trasom sve do Gazele i dalje ka Sajmu i Obrenovačkom putu. Svrha je povećanje protoka saobraćaja, naročito u centru grada, kao i smanjivanje broja motornih vozila u najužem gradskom jezgru – rekao je Šapić.

Plan je da se naredne godine završi projekat zatvaranja za kolski saobraćaj deonice uz Kalemegdan, kako bi se preko Knez Mihailove on pešački povezao sa Terazijama. Podsetio je i da je ideja da se „šatl” vozilima spajaju dve stare linije „dvojke”, tako da neće biti „presečena”.

– Sve što smo uradili i što ćemo uraditi mislim da će drastično promeniti saobraćajnu percepciju i saobraćajnu arhitekturu u ovom delu Beograda. Koristeći ovu obilaznicu građani će daleko brže stizati s jednog na drugi kraj grada nego kada voze kroz centar – naveo je Šapić.