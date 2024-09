NOVE TRASE PRIGRADSKIH LINIJA: Posle otvaranja nove autobuske stanice

NAKON završetka radova i izmeštanja Centralne beogradske autobuske stanice na novu lokaciju u Bloku 42 na Novom Beogradu, u nedelju, 29. septembra, linije prigradskog sistema prevoza putnika pretrpeće izmene u odnosu na dosadašnje trase, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Foto. Beoinfo

Ukupno 41 linija prigradskog prevoza je u dosadašnjem režimu dolazila do postojeće lokacije BAS-a. Izmeštanjem stanice na Novi Beograd izvršena je reorganizacija linija prigradskog prevoza u funkciji njihove što bolje realizacije i opsluge putnika u narednom periodu.

U skladu s tim, Sekretarijat za javni prevoz obaveštava javnost o trasama linija prigradskog prevoza, koje će važiti od nedelje, 29. septembra.

Linije za Sopot i Mladenovac:

– linije koje dolaze Starim kragujevačkim putem i Bulevarom JNA: 450, 451, 451A, 466, 470, 470A, 474, 491, 491A biće preusmerene na okretnicu „Voždovac” na Trošarini,

– linije koje dolaze auto-putem Beograd–Niš: 460, 460A, 464, 465, 465A, 493, 493A, 493B, 494, 494A, 499 i 4414A nastaviće kretanje moto-putem kroz grad, preko mosta Gazela i ulicama Vladimira Popovića i Jurija Gagarina do autobuske stanice. U povratku će linije na moto-put izlaziti na petlji „Beogradska arena” i koristiti stajalište „Sava centar”.

Linije za Obrenovac:



– linije iz drugih naselja, koje polaze ili prolaze opštinom Obrenovac: 860A, 860C, 860J i 860S kretaće se preko Mosta na Adi do autobuske stanice, uz uspostavljanje presedačkog stajališta „Ada Ciganlija”, odnosno „Čukarica” za suprotni smer kretanja,– linija 860MV, koja dolazi auto-putem „Miloš Veliki”, kretaće se svojom redovnom trasom, Ulicom Jurija Gagarina do autobuske stanice, dok će linija 860I od aerodroma prolaziti preko petlje „Beogradska arena” do autobuske stanice.

Linije za Lazarevac:

– osnovne linije iz Lazarevca, 581, 581A i 581E, kretaće se dosadašnjom trasom i preko mosta Gazela, zatim će ulicama Vladimira Popovića i Jurija Gagarina dolaziti do autobuske stanice. U povratku će linije na moto-put izlaziti na petlji „Beogradska arena” i koristiti stajalište „Sava centar”. Takođe će biti uspostavljeno presedačko stajalište „Sajam”,

– linije iz drugih naselja opštine Lazarevac, 580, 583, 583A, 585, 588, kretaće se preko Mosta na Adi do autobuske stanice, uz uspostavljanje presedačkog stajališta „Ada Ciganlija”, odnosno „Čukarica” za suprotni smer kretanja.

Linije za Barajevo:

– linije za opštinu Barajevo od ranije svoje kretanje završavaju na okretnici „Banovo brdo”, dok će linija 560E od sada saobraćati Požeškom ulicom i dalje ulicama Kirovljevom, Visokom, Paštrovićevom, Radničkom, Bulevarom vojvode Mišića, preko petlje „Radnička” i Mosta na Adi do autobuske stanice u Bloku 42. U povratku će linija ići preko Mosta na Adi, petlje „Radnička”, zatim Požeškom ulicom, a dalje će saobraćati postojećom trasom prema Barajevu.

Linije za Grocku:

– najvećim delom od ranije ove linije svoje kretanje završavaju na stanici „Šumice”, dok će linija 466 koja dolazi Starim kragujevačkim putem i Bulevarom JNA od sada biti preusmerena na okretnicu „Voždovac” na Trošarini,

– linija 466A, koja ima jedan polazak od 4.40 časa iz autobuske stanice ka Vrčinu, izlaziće na moto-put kroz grad na petlji „Beogradska arena” i koristiti stajalište „Sava centar”, dalje će nastaviti kretanje preko mosta Gazela i moto-puta do petlje „Bubanj potok”.

Iz ovog gradskog sekretarijata su napomenuli da je kod izmena trasa linija prigradskog prevoza ostavljena mogućnost da se nakon izgradnje prolaznog stajališta peronskog tipa „Beograd (jug)” deo linija preusmeri i na korišćenje ove lokacije.