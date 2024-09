DRAJZEROVOM U TRI TRAKE OD PROLEĆA: Obnova cevovoda u jednoj od najfrekventnijih ulica na Savskom vencu

DO aprila sledeće godine trajaće rekonstrukcija Ulice Teodora Drajzera, jedne od najfrekventnijih na Savskom vencu, koja će posle radova biti proširena na tri trake. Očekuje se da to značajno ubrza saobraćaj u ovom delu grada.

FOTO: N. Skenderija

Od juče majstori raskopavaju kolovoz u ovoj ulici kako bi počeli obnovu vodovodnih cevi u ukupnoj dužini od 2.000 metara, pri čemu će stare vodovodne cevi biti zamenjene novim, liveno-gvozdenim, a ova saobraćajnica će, u skladu sa dinamikom radova, biti zatvarana za vozila po deonicama.

Havarija na cevovodu u Drajzerovoj, koja se dogodila u martu prošle godine, potpuno je pomerila planove za rekonstrukciju i proširenje, jer su gradske vlasti tada dale nalog da se projektuje nova vodovodna mreža, pre nego što počne obnova. Krater koji se tada stvorio na ulici bio je toliko veliki da je saobraćaj u Drajzerovoj istog trenutka zatvoren, tokom jutarnjeg špica.

Tek kada je projekat novog cevovoda bio završen, na red je došla realizacija dugoočekivanog plana, odnosno proširenje i obnova ove duge ulice, koja je poslednjih nekoliko godina sve više opterećena, posebno u prepodnevnom i poslepodnevnom špicu.

Kako je ranije najavio gradski menadžer Miroslav Čučković, cevi će biti zamenjene od KBC "Dragiša Mišović" do Konaka kneza Miloša. Kada se ulica proširi na tri trake, saobraćajna signalizacija, odnosno semafori, biće regulisana kao i u Ulici kneza Miloša.

FOTO: N. Skenderija

Narednih dana, do 24. oktobra, biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici od raskrsnice Teodora Drajzera, Bulevara patrijarha Pavla, Bulevara vojvode Putnika i Bulevara vojvode Mišića do raskrsnice sa prilaznim putem ka vojnim objektima. Od 24. oktobra do 3. novembra je naredna faza radova u Drajzerovoj, u zoni ukrštanja sa prilaznim putem ka vojnim objektima, gde takođe neće biti saobraćaja.

Iz Sekretarijata za saobraćaj poručuju vozačima da se zona gradilišta zaobilazi Bulevarom vojvode Putnika, oko Topčiderske zvezde, Topčiderskim vencom i Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, u oba smera.

Proširuju i Mišićev bulevar GRADSKI menadžer Miroslav Čučković najavio je da je u planu i proširenje i nastavak Bulevara vojvode Mišića, u delu do Miloševog konaka gde će, prema njegovim rečima, takođe biti više traka. - Radiće se i ono parče Ulice patrijarha Pavla od 1,4 kilometra koje ide sa mosta desno direktno ka Rakovici i Ceraku. Tu ćemo imati izvođača i, nadam se, ove jeseni ćemo dobiti firmu koja će to napraviti. Na tom gradilištu ćemo biti tokom cele 2025. godine - najavio je Čučković.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, tokom ove dve faze biće promenjen režim rada linija javnog prevoza. Vozila sa linije 49 u oba smera ići će trasom kroz Neznanog junaka - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Bulevar vojvode Putnika - Mostarska petlja - Bulevar vojvode Mišića - petlja "Radnička" - Paštrovićeva i dalje redovnom trasom.

Autobus 94 u oba pravca ići će kroz Neznanog junaka - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Bulevar vojvode Putnika - Mostarska petlja - Bulevar vojvode Mišića - Most na Adi i dalje uobičajeno. Na izmenjenom delu trasa, vozila će da koriste sva postojeća stajališta.