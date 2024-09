BESPLATNI KURSEVI ZA MLADE: Obrenovac u oktobru organizuje programe za mlade od 15 do 30 godina

MLADI Obrenovčani biće u prilici da pohađaju osam besplatnih kurseva, koji se organizuju u okviru programa neformalnog obrazovanja i projekta "Navigacija kroz digitalni svet".

Foto Pixabay free images

Budući polaznici mogu da odaberu kurs veb dizajna, osnove podkasta, digatalnog marketinga, produkcije i montaže, fotografije i medijske pismenosti, kao i dve radionice novinarstva, javnog nastupa i prezentacijskih veština.

Ovaj program organizuje Odeljenje za informisanje i brigu o mladima GO Obrenovac, a podršku im je dalo Ministarstvo turizma i omladine.

Za kurs "Osnove veb dizajna" zainteresovani ne moraju da imaju iskustvo, ali je poželjno da imaju osnovnu kompjutersku pismenost i pristup veb pretraživaču. Oni bi tokom kursa trebalo da nauče da naprave veb stranice koje izgledaju profesionalno. Kurs će se održavati vikendom od 28. septembra do 1. novembra.

Prijave MLADI zainteresovani Obrenovčani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na sajtu opštine. Svi programi biće organizovani u bioskopu "Palež". Osim radionice javnog nastupa i prezentacijskih veština koja će se održavati u prizemlju sportsko-kulturnog centra "Obrenovac". Kurs produkcije i montaže takođe će biti organizovan u SKC "Obrenovac".

Kroz kurs "Osnove podkasta" mladi treba da nauče kako da kreiraju i vode svoj podkast. Kroz osam radionica naučiće teorijski deo i upoznaće se sa opremom. Ovaj program počeće 2. oktobra i trajaće do 1. novembra, a biće organizovan sredom.

- Kurs digitalnog marketinga održavaće se od 3. oktobra do 1. novembra, četvrtkom i petkom od 20.00 do 21.00 - saopštili su u GO Obrenovac. - Na obuci iz produkcije i montaže. Polaznici će učiti o osnovama fotografije, snimanja i montaže. Ovaj program počinje 30. septembra i traje do 1. novembra i biće organizovan ponedeljkom.

Kurs fotografije biće organizovan u istom periodu i istog dana. Polaznici koji budu odlučili da nauče nešto više o medijskoj pismenosti pohađaće program od 1. oktobra do 1. novembra utorkom od 19.30 do 20.30.

Na radionici novinarstva polaznici će steći osnovna znanja o principima novinarskog izraživanja, istraživačkim tehnikama i etičkim aspektima novinarskog poziva. Ovaj program biće organizovan od 1. oktobra do 1. novembra utorkom od 13.30 do 20.30. Radionica javnog nastupa i prezentacijskih veština planirana je od 5. oktobra do 1. novembra, subotom od 10 do 12 časova. Svih osam programa namenjeno je mladima koji imaju od 15 do 30 godina.