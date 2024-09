IZMENE LINIJA JAVNOG PREVOZA: Dodate dve privremene linije zbog prikaza sposobnosti Vojske Srbije "Zastava 2024" u Batajnici

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži na teritoriji opštine Stari grad, sutra od 8.30 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u ulicama Knez Mihailovoj (od Vuka Karadžića do Pariske), Rajićevoj (od Knez Mihailove do Gračaničke) i Gračaničkoj (od Kralja Petra do Pariske).