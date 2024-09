"STRELA" BI VIŠE PO KILOMETRU: Pred odbornicima u Skupštini grada Beograda danas aneks ugovora sa privatnim prevoznicima

PRED odbornicima Skupštine grada naći će se aneks ugovora sa ASP "Strela" Obrenovac, kojim je ovaj prevoznik zatražio povećanje cene rada za 5,11 odsto zbog, kako se navodi, "promene uticaja zbirnih parametara" na osnovu kojih se formira cenovnik za angažovana vozila u prigradskom i lokalnom prevozu.

Foto M. Anđela

Izmena predviđa da se ubuduće pređeni kilometar obračunava po ceni od 167,59 dinara za solo autobus umesto 159,44, za zglobni 202,66, a bilo je 192,80 i za minibus 126,33, što je šest dinara više nego dosada. U rešenju o davanju saglasnosti na aneks ugovora stoji da je "proverom podataka navedenih u zahtevu utvrđeno da su ispunjeni uslovi za promenu, odnosno povećanje cena prevoza za više od pet odsto usled promene vrednosti parametara".

U zahtevu ASP "Strela" navodi se da je presekom stanja 7. jula ustanovljeno da je "nastupila promena uticaja zbirnih parametara" na osnovu kojih se formira cena koja je veća od plus pet odsto, i koja iznosi 5,112 odsto.

OD KURSA DO CENE DIZELA PARAMETRI su promena vrednosti kursa evra sa početnim stanjem na dan 31. avgust 2023. godine, promena cene evrodizela sa početnim stanjem na isti datum, promena bruto prosečne zarade u Beogradu sa početnim stanjem u junu 2023. i promena indeksa potrošačkih cena sa početnim stanjem u julu prošle godine.

Parametri za promenu cene se, prema Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu o obavljanju komunalne delatnosti sa "Strelom" i ostalim članovima konzorcijuma, prate tako što se porede sa stanjem na konkretan datum, unet u taj sporazum koji je potpisan 15. septembra prošle godine.

Svaki parametar nosi određeni udeo u određivanju toga da li će do korekcije cena doći ili ne, a ugovorom o javno-privatnom partnerstvu propisano je da se cene ne menjaju ako se promena parametara kreće u opsegu od minus do plus pet odsto.

Kako se navodi u aneksu, ovaj auto-prevoznik obavlja javni prevoz na 293 linije, a "norma" koju mora ostvariti je pređenih 121.125 kilometara. U voznom parku mora biti 340 autobusa, od kojih 225 solo, 81 zglobni i 34 minibusa.