PRIVATNICI DRŽE VIŠE OD 30 LINIJA: Na snazi su promene u javnom prevozu

AUTOBUSI Gradskog saobraćajnog preduzeća više ne prevoze putnike na linijama koje počinju sa 100, 400 i 700. Sa početkom nove sezone i povratkom zimskog reda vožnje, žitelji pojedinih naselja na levoj obali Dunava su od juče dobili su novog autoprevoznika - "Strelu" iz Obrenovca, kako su i najvljivali iz Grada.

Foto N. Skenderija

Ono što je bilo uočljivo prvog dana je da su većina autobusa na liniji 101 bili solo, što do sada nije bila praksa već su saobraćali uglavnom zglobni. Da li je to zbog toga što je bila nedelja, pa i manje putnika ili će se ta praksa zadržati, ostaje da se vidi. Ukoliko to bude postalo svakodnevno, a red vožnje ostane nepromenjen sasvim je sigurno da se mogu očekivati gužve, pogotovu u popodnevnim špicevima.

Da podsetimo, Privremeni organ grada je krajem marta usvojio odluku o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva u obavljanju javnog prevoza po kojoj će više od 30 linija bilo povereno privatnom partneru, u periodu na deset godina. Kako je navedno u odluci, razlog tome jer Grad nema dovoljno novca za ulaganje u kupovinu novih autobusa kojim bi GSP Beograd opsluživao poteze 100 i 700, kao ni za kvalitetno održavanje vozila.

U aprilu je Sekretarijat za javni prevoz raspisao javni poziv vredan oko pola milijarde evra, koji se tiče "privatizacije" GSP-ovih autobuskih poteza 100 i 700, na koji je stigla samo jedna ponuda - ASP "Strela" (ASP Strela doo Obrenovac i ASP Strela doo Ub). Vrednost te ponude je oko dve milijarde dinara (bez PDV) manja od procenjene vrednosti za ovo javno-privatno partnerstvo. Za solo vozila "Strela" je ponudila 270 dinara (bez PDV) po kilometru, za zglobna 337,5 dinara po kilometru, a za mini-buseve 189 dinara po kilometru.

NOVA VOZILA NA ULICAMA Odluka je predvidela da u prvih 12 meseci privatni partner obezbedi nova vozila, ali će im "progledati kroz prste" i dati rok za nabavku od 36 meseci. Jedan od uslova bio je i da u petoj godini trajanja ovog projekta privatni partner ponovo mora da obnovi vozni park u potpunosti. Kada je reč opremljenosti vozila budućeg privatnog partnera, predviđeno je da ona imaju brojače putnika, konekciju na Wifi, opremu za obaveštavanje putnika o stajalištima, video-nadzor...

Procenjena vrednost javnog poziva za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog autobuskog gradskog prevoza putnika na potezima 100 i 700 i još nekoliko dodatnih linija bila je oko 56 milijardi dinara bez PDV. "Strela" je dostavila ponudu od 54 milijarde bez PDV, odnosno 59,5 milijardi sa PDV. Predviđeno je da se 31 postojeća linija ustupi budućem privatnom partneru, od kojih su 27 linija koje trenutno drži GSP Beograd, kao i četiri linije na kojima prevoz putnika obavlja konzorcijum "Mobilitas" (ranije "Ariva"). Osim toga, predviđeno je i uvođenje nekoliko novih linija, pa bi budući partner prestonice opsluživao putnike na više od 35 linija. Od budućeg partnera je traženo da ima ukupno 187 vozila (169 u saobraćaju i 18 kao rezerva) od čega 130 solo, 34 zglobna autobusa i pet mini-buseva.