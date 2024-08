NOVA LINIJA NA ZVEZDARI I PREUSMERAVANJE 105L: Od početka septembra produžavanje trase autobusa 105L i 70, a Beograd dobija i novu liniju 63

OD POČETKA septembra Beograđane očekuju i promene na nekoliko linija javnog gradskog prevoza.

FOTO TANJUG/ DRAGAN KUJUNDZIC

Najavljeno je da će lokalna linija 105L, koja je išla od Ovče do Borče, sada voziti do Zemuna. Autobusi na liniji 70 takođe će voditi dužu rutu, a uvodi se i nova linija 63 koja će voziti na relaciji od Ustaničke do groblja "Lešće".

Kako su najavili u Sekretarijatu za javni prevoz osim zimskog reda vožnje koji počinje sutra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama, od početka meseca biće promena i na nekoliko linija koje će saobraćati novim rutama. Tako će autobusi 105L, koji skoro deceniju voze između dva naselja na levoj obali Dunava, saobraćati čak do Zemuna. Početna stanica ostaje u Ovči, vozila će prolaziti kroz Borču ulicama Ivana Milutinovića, Valjevskog odreda, desno u Bratstva i jedinstva, Zrenjaniniski put i potom ka Pupinovom mostu. Sa mosta ulaziće u Banatasku ulicu, kojom inače i linija 85 prolazi, a okretaće se na terminusu Zemun "Bačka".

Sekretarijat za javni prevoz Mapa linije 105L

Zimski red vožnje OD nedelje prestoničkim ulicama saobraćaće 1.328 vozila, subotom 848, a nedeljom 753. Što se tiče prigradskih linija radnim danima voziće 354 autobusa, subotom 252, a nedeljom 205 vozila. Primenom zimskog reda vožnje prestaće sa radom sezonske linije Ada 15 i linija 400. Građani će na sajtu Sekretarijata za javni prevoz moći da nađu novi red vožnje.

- Na liniji će saobraćati pet vozila u intervalu od 22 minuta radnim danom, a vikendom četiri vozila u intervalu od 25 do 30 minuta, pri čemu su polasci maksimalno usklađeni sa polascima linije 85 - navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz. - Zbog potrebe putnika na levoj obali Dunava za svakodnevnim putovanjem ka Zemunu i Novom Beogradu, pojačana je frekvencija vozila na liniji 85. Od 1. septembra produžava se i linija 70 koja će saobraćati do TC "AVA Shopping Park". Vozila sa ove linije saobraćaće od objekta "Ikea" do novoizgrađenog stajališta u okviru "AVA Shopping Park", odakle će se vraćati na svoju redovnu trasu do auto-puta i dalje prema Bežanijskoj kosi.

Sekretarijat za javni prevoz Mapa linije 63

Od ponedeljka 2. septembra Beograd dobija još jednu liniju javnog gradskog prevoza, a 63 će voziti od Ustaničke do groblja "Lešće". Saobraćaće četiri autobusa u intervalu od 20 minuta radnim danima i vikendom. Autobusi će sa Bulevara kralja Aleksandra ulaziti u Ulicu Mite Ružića, zatim Milana Rakića, preko Mirijevskog venca, Vitezova Karađorđeve zvezde u Mirijevski bulevar i potom u Višnjičku ulicu ka groblju.

- Opština Zvezdara je inicirala predlog za uspostavljanje direktne linije kako bi se lakše stizalo do Sedme beogradske gimnazije, Višnjičke banje i groblja Lešće. Kako je u njihovom predlogu navedeno, ova veza olakšaće svakodnevno putovanje građana, kao i onih koji gravitiraju ovoj zoni i navedenoj relaciji. Na osnovu ovog zahteva, doneli smo odluku da uvedemo novu liniju. Nakon probnog rada u periodu posle Nove godine analiziraćemo sve podatke i po potrebi dodatno prilagoditi liniju potrebama putnika - saopštili su u Sekretarijatu.