STREET FOOD FESTIVAL STIŽE NA DONJI GRAD KALEMEGDANA: Centralni događaj beogradskog leta počinje u četvrtak na “starom mestu dobre zabave”

Ako razmišljate gde da provedete barem jedno od četiri večeri u ovoj sedmici, izbor može bez greške da padne na staro mesto dobrog provoda – “Donji Kališ” koji se još uvek pamti kao mesto stvaranja dobrih uspomena, onih koje se prepričavaju godinama.

STREET FOOD

U četvrtak, 22. avgusta, od 17 č, zvanično će biti otvorene kapije festivala, a ono što je najvažnije, ulaz je besplatan za sve posetioce! Glavni ulaz na festival nalaziće se preko puta Kule Nebojša, odnosno kod Kapije Karla VI na Donjem gradu Kalemegdana, a festival je otvoren sve do 2 sata iza ponoći. Organizatori najavljuju sjajan provod tokom sva četiri festivalska dana i apeluju na posetioce da dođu gradskim prevozom ili taksijem kako bi mogli odgovorno da uživaju u svim sadržajima koje “Gradski” ima da ponudi.

Svi koji se odluče da posete “Gradski” moći će da uživaju u selekciji sjajnih predstavnika domaće street food scene koji će specijalitete iz brojnih svetskih kuhinja pripremati na licu mesta, ali i u posebnoj zoni sa preko 50 vrsta piva i odličnom muzičkom programu koji će dodatno “začiniti” atmosferu.

Oni koji žele da posete festival sa “predznanjem” i dobrim planom koji podrazumeva i razvijanje strategije pod radni nazivom: “Kako sve da probam i zašto?!” zanimaće ko se sve pojavljuje na “Gradskom” i sa kojim specijalitetima:

“Gradski je okupio ekipu izlagača koji će oopravdati sva očekivanja, pa su zato sa nama ovaj put: Debeli medved, Sushi Factory, Burger House, Billy’s, Knedly, Cheese Melt Express, Bad Guys, Jamaican Gentelman, Yalla Yalla, Kroogle, Kabinet Lab Kobaje, Del Toros, Republika pub i Pit Stop. Od topljenog rahlet sira, do chikago style pizze, sjajnih smash i klasičnih burgera, domaćih kobaja, pohovanih palačinki, okruglih kroasana, beogradskih knedli, do specijaliteta arapske i jamajkanske kuhinje, ali i suši rolnica… sve će to moći da se proba na Gradskom” – kaže Ljiljana Vukotić, jedan od organizatora festivala.

Ono što je posebno zanimljivo i što čini “Gradski” drugačijim od standardnog Street Food festivala, jeste zona sa odabranim kraft pivima među kojima su se našli: Kabinet, Dogma, Gvint, Hog, Soul City, Tron, Pivokratija, Kruger & Brent i Dilema. Pored zone sa zanatskim pivima festival će predstaviti i odabrane etikete industrijskih i uvoznih piva koje će svojim kvalitetom opravdati epitet najboljih na tržištu.

“Gradski” je za premijerno izdanje festivala za posetioce pripremio selekciju fenomenalnih bendova koji obećavaju sjajnu svirku i nezaboravan provod za koji će se pobrinuti bendovi poput: Jackie Brown, Party Animals, Milan Petrović kvartet, Recover band i mnogi drugi. Tu je i podrška di-džejeva sa gradske klupske scene koji će svojim muzičkim odabirom dodatno zagrejati atmosferu, a neki od njih su: Deaf in mini, DJ Slipi, DJ Lapac, DJ L@pi Bane i ostali.

U saradnji sa kompanijom Ball Corporation i projektom "Svaka limenka se računa" vodimo računa da naš grad ostane, u duhu svog imena, onakav kakav i zaslužuje da bude – čist i beo! Zato će na više različitih punktova, na festivalu, biti postavljene kutije za odlaganje iskorišćene aluminijumske ambalaže, a promoteri i promoterke će šetati sa specijalnim rančevima u koje će posetioci moći da odlože iskorišćene limenke.

Takođe, na festivalskom prostoru biće postavljena i Pixelata – umetnička instalacija sačinjena od limenki koju će oslikati umetnici, kojom želimo da inspirišemo prisutne na reciklažu iskorišćenih aluminijumskih limenki u cilju zaštite životne sredine, jer ekološka svesnost, umetnost i dobra zabava jeste “Gradski” duh!

Vidimo se na Donjem Kališu od 22. do 25. avgusta od 17 do 2 č. Ulaz je besplatan za sve posetioce.

Više informacija na https://www.instagram.com/streetfoodfestivalbg/