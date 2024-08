LUBENICE NAJTRAŽENIJE NA TRŽNICAMA: Na beogradskim zelenim pijacama razno voće i povrće krasi tezge, a cene šarenolike

"POBEDNICA ukusa" i "najslađa lubenica u Srbiji" natpisi su koje osim bostana krase tezge zelenih prestoničkih pijaca, a na ovaj način trgovci žele da privuku što više kupaca.

Z. Jovanović

Cena ovog omiljenog voća sada je šarenolika pa Beograđani mogu da ih pazare od 80 do 150 dinara za kilogram. Od povrća još uvek je najtraženiji paradjz, a cena mu je od 100 pa do 300 dinara, kilogram krastavca je na pijacama od 80 do 250.

Lubenice su tokom letnjih dana uvek dobar izbor za osveženje tokom vrelih dana. Pre godinu dana Beograđani su mogli da ih nađu po cenama od 50 do 60 dinara, međutim sada im se cena povećala za duplo. Na Bajlonijevoj pijaci mini lubenice su 120 dinara, a ista cena je i za kilogram onih bez semenki. Obične lubenice sa epitetom "najslađih" mogu se naći po cenama od 80 do 100 dinara za kilogram, međutim već godinama Beograđani kupuju polovinu. Na Veletržnici ovo voće se može nabaviti po četiri puta nižim cenama od 30 do 40 dinara za kilogram. Dinje takođe krase tezge a cena im je od 100 do 150 dinara.

Z. Jovanović

Tezge na prestoničkim zelenim pijacama sve je više šljiva od 60 do 130 dinara, a cene su slične i na nekadašnjem Kvantašu. Grožđe je ove godine poranilo i njega je sve više na pijacama, a Beograđani za kilogram moraju da izdvoje od 100 do 250 dinara za kilogram, ni na Veletržnici cene nisu drugačije nego na gradskim tržnicama.

- Što se tiče voća najtraženije su lubenice i dinje, a kao i prethodnih nedelja paradajz još uvek najveći promet ima paradajz - rekli su u Veletržnici. - U toku prošle nedelje u većoj meri kupci su pazarili kupus, papriku, crni luk i krastavce. Stiglo nam je crno i belo grožđe iz Severne Makedonije, a cena mu je od 130 do 140 dinara po kilogramu.

Paradjz je omiljena namirnica tokom leta, na Zelenom vencu može se naći po ceni od 80 do 120 dinara, dok se na drugim gradskim tržnicama cena formira od 150 pa do 300 dinara. Na Veletržnici kilogram omiljenog crvenog povrća košta od 90 do 160 dinara. Krastavci su na pijacama od 80 do 200 dinara, ali je na Veletržnici od 90 do 110. Na Bajlonijevoj pijaci cena paprike se kreće od 130 do 250 dinara za kilogram. Kilogram crnog luka je od 80 do 200 dinara.