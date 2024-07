ŽITELJI STAROG GRADA, SPREMITE ZALIHE VODE: Sutra suve česme u ovim ulicama

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži na teritoriji opštine Stari grad, sutra od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u nekoliko ulica.

Foto: Profimedia

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", dragocene tečnosti neće biti u ulicama Vojvode Dobrnjca, (na delu od Venizelosove do Bulevara despota Stefana), Bogdana Tirnanića (od Vojvode Dobrnjca do Šajkaške) i Carigradskoj (od Budimske do Vojvode Dobrnjca). Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto - cisterna, te nadležni apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe dragocene tečnosti.