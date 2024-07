DUG VEĆI OD 200.000 NA 60 RATA: Prijave za reprogram računa "Infostana" do kraja oktobra

Građanima je pružena mogućnost da pokriju "minus" na uplatnicama koje su dospele do 31. avgusta prošle godine na više mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje glavnog duga i do 20 odsto. Reprogramiranjem dugovanja zaustavlja se obračun kamate i obustavlja postupak izvršenja, pri čemu su obezbeđeni posebni uslovi i pogodnosti za sve kategorije korisnika.

U "Infostanu" podsećaju da se jednokratnim plaćanjem otpisuje 15 odsto glavnog duga, za plaćanje na tri rate - 12 odsto, izmirenjem na šest rata - 10 odsto, dok se za plaćanje na 12 otpisuje pet odsto glavnog duga. Posebne pogodnosti za reprogramiranje obezbeđene su za korisnike socijalnih davanja i penzionere, koji mogu reprogramirati dug na maskimalno 60 mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje glavnog duga za petinu.

OTPLATA

- Korisnici socijalnih davanja i penzioneri, mogu reprogramirati dug na maskimalno 60 mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje glavnog duga za petinu - navode u "Infostanu". Za dug do 30.000 dinara omogućeno je plaćanje na 12 mesečnih rata, od 30.000 do 50.000 na 24 rate, od 50.000 do 200.000 na 48 rata, dok je za dug veći od 200.000 dinara omogućeno plaćanje na 60 rata.