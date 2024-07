U KASI GRADA ĆE OSTATI 303 MILIONA DINARA VIŠE: Skupština usvojila novi cenovnik za lokalne komunalne takse

ODBORNICI Skupštine grada dali su "zeleno svetlo" za povećanje lokalnih komunalnih taksa u prestonici od 1. jula. Prema procenama Sekretarijata za finansije u gradsku kasu će se, po ovom osnovu, sliti oko 303 miliona dinara više nego prošle godine. "Firmarine" za velika preduzeća u prvoj grupi i u ekstrazoni poskupele su za oko 100.000 dinara, a za one u osmoj oko 20.000 dinara.

Foto: Dragan Milovanović

Tako će, recimo, banke, osiguravajuće kuće, trgovine na veliko duvanskim proizvodima, kladionice, poslovnice mobilnih i telefonskih usluga u najskupljoj zoni morati umesto 1,2 miliona dinara da izdvoje nešto više od 1,3 miliona dinara. Mikropreduzeća u istoj zoni će plaćati oko 60.000 dinara više, pa će na "uplatnici" biti 802.619 dinara. Vlasnike srednjih preduzeća će ovaj namet stajati 401.000, dok su do sada plaćali 370.554 dinara.

Kada je reč o istoj grupi poslova, ali u najjeftinijoj osmoj zoni, za isticanje firmarina velike firme moraće da iskeširaju oko 272.000 dinara. Za ostale kategorije privrednika cene se kreću od 163.304 do 54.435 dinara, što je povećanje od 16.000 do 4.000 dinara.

REGISTRACIJA VOZILA Uvećana je i taksa koja se plaća prilikom registracije vozila. Za putničko vozilo do 1.150 kubika umesto 710 izdvajati 780 dinara. Za vozila preko 3.000 kubika, nova cena takse je 7.840, umesto 7.110 dinara. Vlasnici mopeda, motocikala i tricikla će, u zavisnosti od jačine, plaćati od 630 do 2.350 dinara, odnonso od 60 do 240 dinara više.

Druga grupa delatnosti, kojoj pripadaju elektroprivreda, noćni barovi i diskoteke, poštanske aktivnosti, takođe, mogu da računaju na skuplje firmarine. One firme koji delatnost obavljaju u elitnoj zoni izdvajaće oko milion dinara, umesto dosadašnjih oko 926.384 dinara. Privrednici u drugoj zoni moraće da računaju na troškove od oko 806.000 dinara, dok su do sada izdvajali oko 60.000 manje. Isto povećanje je i za srednja preduzeća, koja su dužna da sada za lokalnu taksu daju oko 602.000 dinara. Mala preduzeća će morati da iskeširaju nešto više od 300 hiljada dinara, umesto kao do sada oko 277.000 dinara.

U osmoj, najjeftinijoj zoni, privrednici će Gradu na ime lokalnih komunalnih taksa plaćati od 201.610 do 40.322 dinara, u zavisnosti o kategorije kompanije. U odluci se navodi da obveznik koji, u istom poslovnom objektu, obavlja delatnosti koje su razvrstane u različite kategorije plaća taksu predviđenu za višu grupu poslova.

Takođe, ukoliko se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog "gazde", taksa se plaća samo za jednu od njih, dok svako "obeležje" van sedišta podleže pojedinačnoj naknadi. Pravnim licima i preduzetnicima, čije je sedište na teritoriji Beograda, taksa se umanjuje za petinu za istaknutu firumu na poslovnom prostoru koji se nalazi na adresi izvan sedišta.