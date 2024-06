U SUBOTU SU ZADUŠNICE: Nadležni savetuju da za odlazak na groblje koristite gradski prevoz, a ne automobile

Javno komunalno preduzeće „Pogrebne usluge” apeluje na građane da na Zadušnice u subotu, 22. juna, za odlazak na groblje koriste gradski prevoz umesto svojih automobila.

Foto: Petar Milošević

Toga dana na snazi će biti zabrana ulaska motornim vozilima na groblja prema sledećem rasporedu:

– Novo bežanijsko groblje: zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7 do 16 časova;



– groblja Orlovača, Lešće i Zbeg: zabrana ulaska motornim vozilima važi od 7 do 15 časova;– Novo i Centralno groblje: zabrana ulaska motornim vozilima važi tokom čitavog dana, kao i narednog dana, 23. juna;– Staro bežanijsko, Zemunsko, Banjičko i Topčidersko groblje su zatvorenog tipa, odnosno ulazak motornim vozilima na ova groblja nije moguć.

Za posetioce groblja koji se teže kreću i starije sugrađane, na najvećim gradskim grobljima, Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji, obezbeđena su tri komforna minibus vozila sa klimatizacijom, koja će ih prevoziti besplatno. Organizovani prevoz će za Zadušnice u subotu, 22. juna, saobraćati u određenim intervalima, od 7 do 15 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela. Na Novom, Centralom i groblju Zbeg, istog dana biće organizovan prevoz službenim automobilima preduzeća od 7 do 15 časova.

Ovom prilikom iz JKP-a „Pogrebene usluge” apeluju na posetioce groblja da prilikom posete grobnim mestima na Zadušnice budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike, posebno na starijim grobljima u nadležnosti preduzeća. Posebno se skreće pažnja roditeljima sa malom decom da vode računa o njihovom kretanju, te da se ne odvajaju prilikom posete groblju. Na groblju je zabranjen pristup deci mlađoj od deset godina bez pratnje odraslog lica. Ukoliko građani uoče opasnost od pada spomenika, o tome mogu da obaveste Upravu groblja ili da se obrate putem imejl-adrese: info@beogradskagroblja.rs, navodi se u saopštenju.