PRIVATNICIMA NUDE LINIJE 100 I 700: Grad bi trebalo da naše partnera za prevoz putnika na 37 trasa

Ukoliko članovi Privremenog organa Grada Beograda na današnjoj telefonskoj sednici usvoje Nacrt Odluke o usvajanju predloga projekta javno privatnog partnerstva u obavljanju javnog gradskog prevoza putnika na teritorijama Palilule i Zemuna, narednih meseci Grad će da traži privatnog partnera sa kojim će, pošto Skupština Grada aminuje, potpisati ugovor na 10 godina.

Starost i dotrajalost vozila na 37 linija 100 i 700 koje sada "drži" GSP, nedostatak i preopterećenost vozača u ovom gradskom preduzeću glavni su razlozi zašto je Grad odlučio da deo posla da privatnicima.

S obzirom na to da se ukupni rashodi za javni autobuski prevoz pokrivaju iz budžeta Grada, a da nije omogućen adekvatan kvalitet komunalne usluge, zbog čega su prihodi od naplate karata nedovoljni da namire sve troškove za prevoz, potrebno je unaprediti kvalitet prevoza kako bi se građani opredelili za korišćenje autobusa, stoji u dokumentu.

- Prosečna starost vozila u ovom momentu je 8,3 godine za solo, a 17,8 godina za zglobna vozila, a 11,5 za minibuseve, dok je pređena kilometraža više od 862.000 za solo, više od 1.839.000 za zglobne i više od 1.184.000 kilometara za minibuseve - piše u Nacrtu odluke koju je obradio Sekretarijat za javni prevoz. - Stanje autobusa je nezadovoljavajuće, zbog čega veliki broj građana bira sopstveno vozilo za prevoz.

Privatni partner kog Grad odabere, biće u obavezi pružanja usluge javnog autobuskog gradskog prevoza putnika, finansiranja nabavke novih vozila, unapređenja usluge prevoza implementiranjem sistema za brojanje putnika, video-nadzora, bežičnog interneta i informisanja putnika, dok je Grad u obavezi da redovno plaća ugovornu naknadu privatnom partneru za usluge javnog autobuskog gradskog prevoza.

Privatnicima 37 linija

LINIJE koje su dosad bile "pod" GSP a koje će do kraja godine preuzeti privatnici su: 45, 72, 81, 81L, 613, 96, 101, 102, 102a, 102b, 104, 105, 105L, 106, 107, 107a, 108, 109, 110, 111, 202, 73, 612, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 706E, 707, 708, 709, 711, 102P, 103 i 112. Neke od ovih linija biće produžene, poput 105L koja sada saobraća od centra Borče do železničke stanice u Ovči a koja bi trebalo da, kada pređe u ruke privatnika, vozi od Zemuna (Bačka) do Ovče.