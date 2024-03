MORBILE IMA 34 BEOGRAĐANA: Presek broja obolelih od početka februara

OD 7. februara, kada je počeo pooštren epidemiološki nadzor nad morbilama, u glavnom gradu je zaključno sa 24. martom registrovano 34 obolela.

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, među obolelima je 10 dece, uzrasta od jedne do pet godina, devet pacijenata ima od 8 do 19 godina, tri su starosti od 20 do 25, dok su 12 njih stariji od 30 godina.

U odnosu na vakcinalni status, 21 oboleli je nevakcinisan, kod 10 odraslih je nepoznat, dok su troje kompletno imunizovani.

Nakon prva dva potvrđena slučaja morbila 6. i 7. februara, a u skladu sa Planom aktivnosti za eliminaciju morbila u Republici Srbiji, uvedeno je dnevno nulto izveštavanje iz nadzornih jedinica sa teritorije Beograda, formirana je linijska lista slučajeva, sa svim prijavljenim sumnjama na oboljenje kao i potvrđenim slučajevima morbila, koja se dostavlja Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut".

Takođe, radi se prijavljivanje, epidemiološko ispitivanje i laboratorijska analiza svakog slučaja sumnje na morbile, obavljena je hitna i vanredna revizija vakcinalnih kartoteka domova zdravlja na teritoriji Beograda. Kontinuirano se obavlja imunizacija nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece, uzrasta od 12 meseci do 18 godina MMR vakcinom na teritoriji Beograda, vrši se zdravstveni i epidemiološki nadzor nad kontaktima u kolektivu i porodici obolelih i zdravstvenim ustanovama u kojima je obavljen pregled i hospitalizacija obolelih.